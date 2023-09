La Nouvelle-Écosse prévoit un déficit de 402 millions $

Dans sa première mise à jour budgétaire de l'année financière 2023-2024, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a présenté un déficit un peu plus important que prévu.

Le déficit de la province se creuse de 123 millions $ par rapport aux 278 millions $ présentés en mars, pour un total de 402,7 millions $, a annoncé le ministre des Finances, Allan MacMaster, jeudi.

Les dépenses devraient être 363 millions $ supérieures à ce qui avait été annoncé lors de la présentation du budget, pour un total de 15,2 milliards $.

L'essentiel de cette augmentation, selon le gouvernement, est dû à des accords sur les salaires du personnel infirmier (155, millions $) et des médecins (65,5 millions $). Le gouvernement s'attend à récupérer une partie de ces dépenses grâce à des restructurations.

Les catastrophes ont un impact sur les finances

Les incendies et les inondations de cet été ont coûté 61,9 millions $ au ministère des Affaires municipales et du Logement et 12 millions $au ministère des Ressources naturelles. Ces montants pourraient être plus petits grâce notamment à des aides fédérales.

Les revenus de la province devraient atteindre 14,6 milliards $ grâce à un réajustement comptable et une augmentation du revenu net de 232 millions $, notamment en raison d'une hausse des recettes provenant des impôts. L'impôt sur le revenu des particuliers, par exemple, devrait rapporter 2,9 % de plus à la province qu'anticipé.

La croissance réelle prévue est de 0,8 %, soit un petit peu plus que les 0,6 % anticipés lors de la présentation du budget au début de l'année.