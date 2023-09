Les sportifs du Stade Hébert peuvent souffler : ils pourront continuer à pratiquer leurs activités en hiver. L’arrondissement de Saint-Léonard et la Ville de Montréal ont annoncé la réinstallation du dôme dès novembre, en attendant la construction d’une nouvelle structure permanente prévue pour 2025.

Plus tôt en septembre, des dizaines d'enfants, de parents et d'entraîneurs avaient manifesté leur mécontentement quand l’arrondissement a décidé de ne plus recouvrir le terrain de soccer et de football en hiver pour des raisons financières.

Saint-Léonard indiquait alors que les coûts annuels de montage, de démontage et d’entreposage étaient passés de 290 000 $ à 464 000 $ depuis la pandémie, en plus des frais d’exploitation et de chauffage, estimés à plus de 150 000 $ par année.

Ce revirement de la décision a été rendu possible grâce au travail de collaboration entre l’arrondissement qui assurera le maintien du dôme amovible pendant la transition et de la Ville de Montréal qui bonifiera le budget alloué à la construction de la structure permanente vers 2025 , indique un communiqué de l'arrondissement, qui ne mentionne toutefois pas le coût du projet.

Le nouveau dôme sera doté d’un système de chauffage et de climatisation basé sur la géothermie, lequel doit permettre d’éliminer le chauffage au gaz qui produit annuellement près de 500 tonnes de GES , ajoute Saint-Léonard.

L'arrondissement prévoit des économies de près de 80 % de ses frais d’exploitation actuels .

Près de 700 jeunes de Saint-Léonard et de l’est de Montréal profitent de cette installation sportive pendant l’hiver.