Valérie Plante et Martin Prud’homme convoqués devant le Tribunal administratif du travail

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le directeur général adjoint à la sécurité urbaine de la Ville de Montréal, Martin Prud’homme, ainsi que plusieurs noms importants tant à la Ville de Montréal qu’au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) seront convoqués devant le Tribunal administratif du travail dans le cadre d’une plainte déposée en harcèlement psychologique par l’ex-chef du SPVM, Philippe Pichet, a appris Radio-Canada.

Le juge administratif François Caron entendra ces témoignages et plusieurs autres les 11, 12 et 13 octobre prochains. L’ancien chef du SPVM accuse la Ville de Montréal et le SPVM d’avoir exercé du harcèlement psychologique à son endroit.

Selon la liste consultée par Radio-Canada, les témoins convoqués comportent des noms qu'on voit rarement, ou même jamais, devant un tribunal administratif, particulièrement pour un dossier de gestion des ressources humaines.

Dans plusieurs cas, il s'agit d'un précédent.

En plus de Valérie Plante et de Martin Prud'homme, on trouve les noms de l'ancien directeur du SPVM, Sylvain Caron, de l'ancienne directrice par intérim du SPVM , Sophie Roy, de l'ancien directeur de la Ville de Montréal, Alain Marcoux, du contrôleur général de la Ville, Alain Bond, de l'actuel chef du Service de sécurité incendie de Montréal, Richard Liebmann, ainsi que les inspecteurs-chefs Jean-Michel Sylvestre, Miguel Alston et Brigitte Barabé.

Philippe Pichet a dirigé le SPVM de 2015 à 2017. Son mandat de cinq ans a pris fin abruptement quand la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Martin Coiteux, l'ont suspendu avec salaire de ses fonctions en novembre 2017.

Martin Coiteux et Valérie Plante ont suspendu avec salaire l'ancien directeur du SPVM, Philippe Pichet, en novembre 2017.

Cette décision faisait suite au rapport de Me Michel Bouchard, qui avait mené une enquête administrative au terme d'une crise de confiance envers le SPVM .

Dans le cas de Martin Prud'homme, il a non seulement occupé le poste de directeur par intérim du SPVM , de décembre 2017 à novembre 2018, durant la suspension de Philippe Pichet, mais il est aujourd'hui directeur général adjoint à la sécurité urbaine de la Ville de Montréal, dont une partie du volet administratif de la police relève de son autorité.

Blanchi sur toute la ligne

Philippe Pichet n'a jamais été reconnu coupable d'une quelconque faute professionnelle ou déontologique. Il n'a jamais été accusé ni reconnu coupable devant la justice.

Lors du début des audiences à la mi-août, il a affirmé qu’une quinzaine d’événements de harcèlement psychologique seraient aussi survenus à son endroit, après avoir été démis de ses fonctions de directeur dès 2018.

Au terme d'une entente à l'amiable, il avait finalement renoncé à son poste de chef de police en juin 2018, à la suite d’une entente avec la Ville qui prévoyait qu'il soit réintégré au SPVM comme inspecteur-chef.

Il n’a jamais occupé ce poste. M. Pichet considère plutôt que son employeur, la Ville de Montréal, lui a enlevé son bureau au quartier général et l'accès aux communications des hauts gradés, et qu'on lui a retiré le droit de s'adresser à quiconque au SPVM .

Depuis plus de cinq ans, il serait contraint de rester à la maison, avec plein salaire, avec des mandats bidon , avait plaidé son avocat, Me Daniel Rochefort, en août.

En plus de poursuivre la Ville de Montréal au civil pour 1,3 million de dollars, Philippe Pichet a déposé deux plaintes au Tribunal administratif du travail (TAT) contre la Ville de Montréal, en janvier 2021, pour congédiement déguisé, et en décembre 2022 pour harcèlement psychologique.

C'est cette dernière plainte qui est actuellement entendue.