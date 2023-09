Une conseillère scolaire ayant violé son code de conduite ne sera pas congédiée

Un conseil scolaire catholique de Red Deer, dans le centre de l'Alberta, a statué mardi qu'une conseillère scolaire qui a comparé la fierté 2SLGBTQ+ à celle des nazis de l'Allemagne ne sera pas démise de ses fonctions, malgré sa violation du Code de conduite des conseillers scolaires et de la Loi sur l'éducation.

Monique LaGrange, conseillère scolaire des écoles catholiques régionales de Red Deer (RDCRS), s'est retrouvée sous la loupe après avoir partagé une image controversée sur Facebook vers la fin du mois d'août.

Cette image montrait une photo d'enfants agitant des drapeaux nazis au-dessus d'une photo d'enfants brandissant des drapeaux inclusifs, un design du drapeau arc-en-ciel qui intègre les couleurs du drapeau trans et des minorités visibles.

Le lavage de cerveau, c'est le lavage de cerveau , pouvait-on lire dans la légende de la publication.

Monique LaGrange, conseillère scolaire des écoles catholiques régionales de Red Deer, a partagé une image sur les médias sociaux comparant la fierté 2SLGBTQ+ à l'Allemagne nazie. (Photo d'archives)

Lors d'une réunion qui s'est tenue mardi, le conseil des RDCRS a conclu que Monique LaGrange avait enfreint le Code de conduite des conseillers scolaires et de la Loi sur l'éducation de l'Alberta, mais qu'elle ne serait pas démise de ses fonctions.

Interdiction de participer aux réunions des comités

Le conseil scolaire de Red Deer a statué que Monique LaGrange n'avait plus le droit d'assister ou de participer aux réunions des comités. Ces réunions comprennent celles de l'Association des commissions scolaires de l’Alberta et de l'Association des commissaires d’écoles catholiques de l’Alberta, qui a déjà retiré à la conseillère son rôle d'administratrice.

La conseillère ne peut également pas représenter officiellement le conseil ou la division scolaire en public ni faire d'autres déclarations au sujet de la communauté 2SLGBTQ+ ou de l'Holocauste.

Elle est néanmoins autorisée à assister aux réunions régulières du conseil d'administration et à soumettre des questions liées à l'éducation à des fins de discussion ou de débat.

Ces dispositions sont entrées en vigueur mardi et resteront en place jusqu'à la fin du mandat de la conseillère, à l'automne 2025.

Monique LaGrange a refusé un entretien et a demandé à Radio-Canada/CBC de s'adresser à son avocat.

La motion prévoit que les sanctions pourraient être levées si les conditions imposées par le conseil sont respectées à la satisfaction de ce dernier et si Monique LaGrange agit conformément à la politique du conseil et au Code de conduite des conseillers scolaires.

La conseillère est également tenue de suivre avec succès une formation de sensibilisation à l'Holocauste et à la discrimination contre la communauté 2SLGBTQ+ , ainsi qu'une autre portant sur les limites professionnelles des conseillers scolaires, l'utilisation appropriée des médias sociaux, la sensibilité culturelle et les droits de la personne.

Les formations ont pour but de rappeler à la conseillère scolaire son rôle et ses responsabilités [...] et de l'aider à prendre de meilleures décisions dans toute communication ultérieure , conclut la motion.

Elle doit également présenter des excuses publiques sincères aux élèves et au personnel de la division scolaire, ainsi qu'au conseil scolaire, en reconnaissant le caractère inapproprié de ses actions.

Le message de la conseillère LaGrange sur les médias sociaux n'est pas conforme aux principes et aux valeurs qui guident notre division , a indiqué le président du conseil d'administration, Murray Hollman.

Une vague de réactions en dehors du conseil scolaire

Le ministre de l'Éducation de l'Alberta, Demetrios Nicolaides, qui a précédemment condamné les propos de Monique LaGrange, a souligné que chaque conseil scolaire a la responsabilité de déterminer si un administrateur a enfreint son code de conduite .

Si tel est le cas [les conseils] doivent décider de la manière dont ils veulent traiter la question , a-t-il affirmé mercredi.

Jason Schilling, président de l'Association des enseignants de l'Alberta, estime que Monique LaGrange doit être licenciée si elle ne se conforme pas aux dispositions imposées par le conseil scolaire des écoles catholiques régionales de Red Deer.

Le président de l'Association des enseignants de l'Alberta, Jason Schilling, qui avait précédemment qualifié les commentaires de la conseillère LaGrange de répugnants , a exprimé son respect pour la procédure du conseil d'administration.

Dans l'idéal, j'aurais souhaité que la conseillère LaGrange démissionne, mais j'apprécie la sévérité de certaines des conséquences que le conseil a imposées , a-t-il ajouté.

Si vous allez [dire] de fausses vérités et de fausses informations sur les étudiants et le personnel 2SLGBTQ+ et sur ce qui se passe dans nos écoles publiques à travers la province, alors vous ne devriez pas représenter le conseil.

De son côté, la Central Alberta Pride Society a fait savoir par voie de communiqué que ses membres étaient attristés et découragés par la décision du conseil scolaire.

La société estime que si les demandes de résolution sont quelque peu adéquates , elles ne sont pas suffisantes.

Nous voulons toujours qu'elle soit licenciée, que ce soit volontairement ou involontairement , peut-on lire dans la déclaration. La société ajoute que l'apparition et le discours prononcé par Monique LaGrange lors du rassemblement 1 Million March 4 Children à Red Deer le 20 septembre en disent long sur les convictions de la conseillère.

Tous les cours et toutes les formations ne changeront en rien ses convictions à l'égard de la communauté LGBTQ2S+ , conclut la déclaration.

