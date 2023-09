Le Service de police d’Ottawa (SPO) continue à surveiller l’arrivée possible d’un nouveau convoi et met en garde les éventuels manifestants.

Un groupe autoproclamé de défenseurs de la liberté se dirige actuellement vers l’Ontario avec notamment pour objectif l’arrestation du premier ministre Justin Trudeau par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L’Albertain Ron Clark, qui était à Ottawa lors du précédent convoi, se dirige vers la ville et encourage d’autres participants à accompagner son groupe.

Nous continuons à suivre de près la possibilité de manifestations axées sur les véhicules tenues à Ottawa ou passant par la ville , indique le SPO dans un communiqué de presse, jeudi.

Contrairement au grand nombre de camions qui se sont rassemblés en chemin vers Ottawa à la fin du mois de janvier 2022, rien n'indique pour l'instant qu'un grand nombre de véhicules s'apprête à bloquer la ville, cette fois-ci. La police précise toutefois qu’une possibilité existe de tenue de manifestations d’une certaine envergure .

Si tel est le cas, toutefois, la police prévoit une présence accrue au centre-ville et dans les secteurs avoisinants.

Nous aurons ainsi en place des plans en matière de ressources, de logistique, de circulation et remorquage, ainsi que de dotation d’effectif, pour répondre à tout type de scénario , indique le SPO . Les comportements illégaux et les manifestations axées sur les véhicules feront l’objet d’une politique de tolérance zéro. Les activités illégales et l’obstruction ou entrave de la circulation à l’aide de véhicules sur n’importe quelle voie publique ne seront aucunement tolérées et feront l’objet d’une intervention rapide et décisive.

En cas de rassemblements, la police et le Service des règlements municipaux séviront sur-le-champ contre les comportements illicites, ajoute-t-on.

La police d’Ottawa précise qu’elle continuera à tenir la collectivité au courant de toute évolution concernant cette possible manifestation.