Le tiers des places en CPE promises en Mauricie il y a deux ans ont trouvé preneurs

Le 30 août 2021, le ministère de la Famille annonçait la création de 536 places en centre de la petite enfance (CPE) en Mauricie grâce à 12 projets d’agrandissement ou de construction de CPE. Ces nouvelles garderies allaient être opérationnelles dans un délai de 24 mois. Deux ans plus tard, un peu moins de 200 places ont été comblées, soit le tiers de celles promises.

Selon les données du ministère, en date du 31 juillet dernier, 1588 places étaient en cours de réalisation en Mauricie, c’est-à-dire qu’elles ont été attribuées à des CPE qui doivent maintenant créer l’espace pour les accueillir.

Ce bilan ne surprend pas Claire Beaubien, qui a dirigé plusieurs CPE depuis plus de 20 ans. Elle dirige actuellement le CPE Gribouillis qui compte des installations à Louiseville, Saint-Paulin, Saint-Ursule et Saint-Alexis-des-Monts. C’est très long, parce qu’avant d’avoir la réponse du ministère pour les plans, ça prend deux mois. Ils ont deux mois nous rendre une réponse. Ensuite, s’il y a des corrections à faire, c’est un autre deux mois et ainsi de suite, explique-t-elle.

Il y a des architectes qui refusent de nous aider à bâtir des CPE parce que c’est tellement long, il y a tellement d’embuches que c’est une perte de temps.

Une autre embûche, c’est le budget. Le CPE Gribouilli doit ouvrir une installation de 80 places à Louiseville d’ici 2025 avec une enveloppe de 2 millions $. Je ne sais plus où couper. J’ai déjà coupé 400 000 $. À l’intérieur, c’est au pied carré. Ça fait que je ne sais plus où couper. Une toiture, ça m’en prend une , ajoute Mme Desbiens.

Une salle du conseil transformée

À Saint-Adelphe, en Mauricie, le conseil municipal a accepté de prêter une partie de ses locaux au CPE Les Soleils de Mékinac pour accueillir 16 enfants, en attendant la construction d’un CPE en bonne et due forme. Le terrain est disponible, mais le dossier chemine moins vite que prévu.

La salle du conseil municipal de Saint-Adelphe a été transformée en local de CPE. Les bureaux des conseillers ont été déplacés dans une autre pièce du bâtiment municipal.

L’échéancier du ministère était le 15 décembre 2023. En date d’aujourd’hui, on n’a toujours pas nos plans acceptés , indique le maire Paul Labranche.

L’enjeu de recrutement de personnel qualifié fait aussi partie de l’équation. Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de CPE du Cœur-du-Québec croit que l’ouverture de nouvelles places n’est pas réaliste. Notre personnel est déjà à bout de souffle. Nos travailleuses font souvent leur cinquième journée, parce que l’employeur, le bris de service lui pend au bout du nez et ils ne veulent pas ça pour les parents. Donc les travailleuses font 43, 45 heures par semaine présentement , déplore la présidente du syndicat Suzy Gaillardetz.

Au rythme où vont les choses, les futures éducatrices auront le temps de suivre la formation trois ans avant de voir toutes ces places se concrétiser.

D'après le reportage de Julie Grenon