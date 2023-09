Une nouvelle substance détectée dans les drogues de rue de la région de Sudbury

Le flubromazolam, une drogue pouvant provoquer une amnésie partielle et une forte sédation pendant plus de 24 heures a été détecté plusieurs fois dans les drogues qui circulent sur le territoire de Santé publique Sudbury et District.

Santé publique Sudbury et Districts indique que cette drogue, aussi appelée Xanax liquide, peut causer une surdose et la mort lorsqu'elle est consommée en grande quantité.

L'institution indique également que l’effet sédatif de ladite drogue peut rendre les consommateurs plus vulnérables aux blessures.

Un rapport sur la composition des drogues de Toronto publié le 25 septembre indiquait que 31 % des échantillons de fentanyl testés dans cette région renfermaient du bromazolam, un type de substance incluant le flubromazolam.

Santé publique Sudbury et Districts rappelle que les trousses de naloxone, qui sont disponibles gratuitement auprès de plusieurs organismes de santé, peuvent renverser temporairement les effets d’une surdose et ainsi sauver des vies.