L’école de médecine de l’Université Dalhousie travaille à prolonger son programme de résidence pour les médecins de famille, et tente de le faire sans interrompre l'arrivée de nouveaux médecins dans le système médical tendu de la province.

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) a établi de nouvelles exigences nationales pour les résidences en médecine familiale. À partir de 2027, ces résidences dureront trois ans au lieu de deux.

Même si le CMFC établit la norme, il appartient à chaque programme de résidence de mettre à jour son curriculum en conséquence. En Nouvelle-Écosse, c'est à l’Université Dalhousie à qui revient la tâche.

C'est un très gros travail , indique la Dre Katherine Stringer, chef du département de médecine familiale de Dalhousie.

Nous avons impliqué toute notre direction médicale dans ce plan et commençons à travailler à l'élargissement de notre programme. Nous rencontrons aussi le gouvernement et Santé Nouvelle-Écosse et envisageons d'élargir nos possibilités de formation en résidence dans les Maritimes.

Ouvrir en mode plein écran Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) a allongé la formation pratique postuniversitaire pour les nouveaux médecins, appelée résidence, de deux ans à trois ans, à compter de 2027. Photo : getty images/istockphoto / Kanizphoto

La docteure croit que les cliniques de soins collaboratifs constituent l'environnement d'apprentissage idéal pour les résidents et elle aimerait en voir davantage. Mais elle sait que ce sera un défi, car ça nécessiterait la construction de nouvelles infrastructures et l’embauche de davantage de personnel.

Elle note aussi que le fait d'avoir des résidents pendant une année supplémentaire pourrait créer plus de travail pour les médecins qui les supervisent.

Publicité

Jusqu'à présent, la province s'attend à payer 6,8 millions $ supplémentaires pour cette troisième année de résidence, et ça n'inclut pas les coûts associés à l'université, qui sont toujours à l'étude.

La province s'oppose à la prolongation de la formation

Le changement vers la formation des médecins de famille s'avère controversé au sein de la communauté médicale et parmi les décideurs politiques.

Les partisans affirment qu’une formation supplémentaire est nécessaire pour préparer les médecins aux besoins de plus en plus complexes des patients et pour en savoir plus sur les progrès en matière de soins virtuels, d’intelligence artificielle et de collaboration avec d’autres prestataires de soins de santé.

Les opposants affirment que la formation supplémentaire pourrait nuire à l’accès aux soins primaires à un moment où ça va déjà mal.

L’inquiétude est qu’une autre année de formation pourrait dissuader certains étudiants en médecine de choisir la médecine familiale, et il risque d’y avoir une année où moins de nouveaux médecins entreront sur le marché du travail.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Tim Houston ne veut pas risquer d'avoir moins de médecins prêts à travailler dans la province. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, fait partie des opposants. Il a écrit une lettre au CMFC en mars, l’exhortant à reconsidérer sa décision.

Publicité

Cette semaine, une porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que la province était toujours fortement en désaccord avec le changement.

Un travail en cours

La Dre Katherine Stringer dit que Dalhousie prévoit que la moitié de l’année supplémentaire du programme se passera en clinique.

Ce serait des cliniques spécifiques gérées par des résidents , dit-elle. Nos résidents seront à la fois des agents de santé de première ligne et des apprenants.

Elle ajoute que Dalhousie doit encore déterminer de nombreux détails sur sa résidence prolongée.

Ouvrir en mode plein écran Dr Colin Audain est le président de l'association des médecins Docteurs Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté de Docteurs Nouvelle-Écosse

En attendant, le président de Docteur Nouvelle-Écosse, le Dr Colin Audain, garde l'esprit ouvert sur le sujet et pense que d'autres devraient faire de même.

Ça ne sera peut-être pas si différent et ça ne changera peut-être pas les choses autant que nous le pensons , dit le Dr Audain.

Il précise que déjà de nombreux médecins suivent une année supplémentaire de formation après leur résidence pour acquérir davantage de compétences ou une spécialité.

Avec les informations de Taryn Grant de CBC