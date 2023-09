Moins d'un an après son ouverture, le nouveau palais de justice de Toronto, construit au coût de 956 millions de dollars, doit déjà faire l’objet d’un examen complet en raison de différents enjeux de construction.

Le ministère du Procureur général a confirmé mercredi avoir demandé à l’agence Infrastructure Ontario (IO) et à l’entreprise EllisDon, qui étaient responsables de la construction, de réaliser un examen de l’immeuble pour réduire le risque d’incidents . Le 25 septembre, les occupants du palais de justice en ont été informés.

Le ministère affirme avoir été récemment informé des enjeux au palais de justice et qu’il avait exprimé ses inquiétudes à IO et EllisDon. Le ministère du Travail n’a toutefois pas reçu de plaintes concernant le bâtiment et aucune procédure judiciaire n’a été interrompue.

Le nouveau palais de justice a été ouvert en février tout près de l’intersection de la rue Queen Ouest et de l’avenue University. Il regroupe six anciens tribunaux pénaux de la Cour de justice de l’Ontario qui se situait dans différents quartiers de la Ville Reine. Il s’agit du deuxième plus grand palais de justice au pays.

Manque de personnel

Ce n’est pas le premier problème qui touche cet immeuble tout neuf. La pénurie de personnel qui y travaille a aussi forcé des ajournements de procédures. Le juge Peter Fraser a dû rejeter les accusations de la Couronne retenues contre une personne accusée d’agression sexuelle contre un mineur, faute de personnel.

Dans sa décision, le juge écrit que quatre des douze salles de cours pouvant entendre des dossiers criminels en raison du manque d’employés . Ce scénario n’est pas rare dans la région de Toronto , a-t-il dit.

Ouvrir en mode plein écran Le palais de justice de Milton, à l'ouest de Toronto, est miné depuis plusieurs mois par des problèmes de salubrité et de sécurité. Photo : (Google Streetview)

D’autres palais de justice du sud de la province ont actuellement des enjeux structuraux. En septembre, un juge de la Cour supérieure a annoncé que les juges arrêteraient d’entendre des causes à la cour de Milton jusqu’à nouvel ordre en raison de la découverte de moisissure, d’amiante et de vermine.

Le palais de justice de Burlington, lui aussi situé dans la région de Halton, a aussi des problèmes. Un avocat de la région, Brendan Neil, a déclaré que l’état du bâtiment était si lamentable, que les avocats en étaient gênés .

Avec les informations de CBC et La Presse canadienne