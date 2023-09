Ottawa demande au ministre Calandra de réexaminer l’élargissement des limites urbaines

Le conseil municipal d’Ottawa invite le nouveau ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, à examiner l'agrandissement controversé des limites urbaines d’Ottawa, réalisé sous la direction de son prédécesseur, Steve Clark, qui a démissionné dans la tourmente.

Les élus d’Ottawa ont adopté à l’unanimité, mercredi, une motion demandant à M. Calandra de se pencher sur une décision prise l’automne dernier par Steve Clark, qui avait annulé le plan initial de la Ville en plus d’ajouter des centaines d’hectares dans le but de permettre la construction de logements dont on a désespérément besoin , avait indiqué son attaché de presse de l’époque.

Cette demande survient plusieurs semaines après un rapport cinglant du commissaire à l’intégrité et de la vérificatrice générale de l’Ontario sur la façon dont le bureau de M. Clark a géré un élargissement de la Ceinture de verdure du sud de l’Ontario pour y autoriser la construction de maisons.

Je n’accepte pas l’argument selon lequel nous devons piétiner les zones humides et les terres agricoles de premier ordre juste pour atteindre ces objectifs en matière de maisons unifamiliales , a soutenu le conseiller municipal Shawn Menard, qui a présenté la motion. Il y a beaucoup de terrains à densifier sur le territoire de la ville d’Ottawa.

Le nouveau ministre ontarien des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra

Une décision paternaliste

La limite urbaine fixe la limite géographique de la croissance d’une ville. Steve Clark a utilisé, en novembre 2022, ses pouvoirs pour élargir les limites urbaines de la ville d’Ottawa de 654 hectares, annulant une décision précédente de la Ville.

Le maire d’Ottawa à l’époque, Jim Watson, avait alors exprimé sa profonde déception que la province traite sa deuxième ville en importance d'une manière aussi paternaliste .

Tout cela survenait au milieu de pressions du gouvernement de Doug Ford pour augmenter de manière proactive l'offre de logements. L’Ontario avait fixé une cible de 151 000 nouveaux logements en une décennie pour Ottawa, soit le double des propres projections de la Ville.

Shawn Menard a déclaré qu’une propriété particulière, soit une ancienne ferme sur le chemin Watters dans le quartier d’Orléans, était particulièrement préoccupante.

Le conseiller du quartier de la Capitale, Shawn Menard

Cette ferme ne faisait pas partie des propriétés initialement approuvées par la Ville, en grande partie parce qu’elle se trouve sur des terres agricoles de premier ordre. En août 2021, un groupe de cinq administrateurs en a fait l’achat. Un groupe qui a aussi fait un don de plus de 12 000 $ au Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, en 2021 et en 2022.

Dans une lettre signée par M. Menard et 10 autres conseillers municipaux, les élus font appel à la vérificatrice générale et au commissaire à l’intégrité pour que ceux-ci se penchent sur le manque de transparence et de reddition de comptes autour de cet agrandissement.

Compte tenu de ce que nous savons qui s'est produit avec la Ceinture de verdure [à Toronto], nous voulons nous assurer que la même chose ne se produit pas ici. Bien franchement, il semble que cela se soit aussi produit ici , a avancé Shawn Menard.

Le bénéfice du doute

Bien que la situation d’Ottawa soit assez différente de la controverse sur la Ceinture de verdure, le maire Mark Sutcliffe a mentionné qu’il était conscient que des préoccupations avaient été soulevées au sujet de certaines parcelles de terrain.

Je ne suis pas fervent à l’idée de présenter des pétitions à d’autres niveaux de gouvernement et d’exprimer notre opinion, mais il s’agit de notre plan officiel. Nous devons travailler en étroite collaboration avec la province , a expliqué M. Sutcliffe au terme du conseil municipal, mercredi.

Il a aussi assuré avoir une relation de travail solide avec la province, qui déterminera s’il est nécessaire ou non de réexaminer l’élargissement des limites urbaines de la ville.

Initialement, Shawn Menard voulait s’adresser directement à la vérificatrice générale et au commissaire à l’intégrité. Finalement, il a été décidé d'interpeller plutôt le ministre Paul Calandra. Il y a un nouveau ministre en poste. On va lui donner le bénéfice du doute , a-t-il expliqué.

Les députés néo-démocrates d’Ottawa, Joel Harden et Chandra Pasma, ont quant à eux publié une déclaration commune, mercredi après-midi, disant qu’ils allaient demander à la vérificatrice générale d’enquêter.