Les Prince-Édouardiens paieront davantage pour l’électricité dès dimanche

Les Prince-Édouardiens commenceront à payer davantage pour l’électricité à compter de dimanche.

La Commission de réglementation et d'appel de l’Île-du-Prince-Édouard a approuvé une demande du service public Maritime Electric visant à augmenter les tarifs de 0,33 cent/kWh à compter du 1er octobre.

Maritime Electric a demandé cette augmentation pour couvrir les coûts des arrêts imprévus à la centrale nucléaire de Point Lepreau, au Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran Des travailleurs de Maritime Electric à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, le 29 septembre 2022, après le passage de la tempête Fiona. Photo : CBC / Alexandre Silberman

Ce tiers de cent correspond à une augmentation de 2,1 % du tarif par kilowattheure pour les clients résidentiels, ce qui, selon Maritime Electric, représenterait environ 27 $ par année.

L’entreprise prévoit ainsi récupérer environ 5 millions $ par année.

La décision de la Commission de réglementation et d'appel de l’Île-du-Prince-Édouard limite la collecte de ce taux plus élevé jusqu’au 28 février 2026. À ce moment-là, Maritime Electric aurait dû récupérer ses pertes et le taux baisserait d’un tiers de cent.

Publicité

Ce changement s’ajoute à une augmentation de 4 % en mai.

Il se peut que ce ne soit pas la fin des augmentations tarifaires du service public en raison des coûts plus élevés.

Maritime Electric espère qu’Ottawa l’aidera à payer les dépenses engagées pour les réparations à la suite de la tempête post-tropicale Fiona. Cela pourrait signifier une autre augmentation du taux de 2 à 3 %.