La Ville d’Ottawa refuse un permis pour une manifestation devant l’ambassade de Russie

La Ville d'Ottawa, sur recommandation de son service de police, a refusé d'octroyer un permis de manifester à un groupe qui prévoyait de diffuser des messages pro-ukrainiens sur la façade de l'ambassade de Russie à l'aide d'un projecteur.

Le groupe, qui organise régulièrement des rassemblements devant l'ambassade depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022, avait invité l'activiste américain Benjamin Wittes à Ottawa pour organiser cet événement prévu samedi soir.

M. Wittes, membre de l’Institution Brookings à Washington et rédacteur en chef du forum multimédia Lawfare, a commencé à projeter des images et des messages pro-ukrainiens sur l'ambassade russe dans la capitale américaine, peu de temps après le début de la guerre.

Depuis, il a pris la route à travers le monde, projetant ses images sur les ambassades russes dans plusieurs pays d'Europe du Nord, dont la Suède, la Finlande et la Norvège.

En octobre dernier, M. Wittes s'est également rendu à Ottawa, où il a projeté des messages comme La Crimée, c'est l'Ukraine et Des meurtriers travaillent ici , sur la façade de l'ambassade.

Dans une vidéo YouTube de cet événement, deux agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) arrivent au bout d'une trentaine de minutes et parlent à M. Wittes. Ce dernier a déclaré à CBC que les agents ne lui avaient toutefois pas ordonné d'arrêter, mais qu'il avait accepté d'éteindre son projecteur à ce moment-là.

C'est un méfait

Bien que cette dernière visite n'ait reçu que peu d'attention au niveau local, le groupe d'Ottawa espérait faire revenir M. Wittes pour une nouvelle performance cette fin de semaine. Au moins un membre avait annoncé l'événement sur les réseaux sociaux.

Lundi, un autre membre du groupe a soumis une demande de permis de manifester à la Ville au nom de M. Wittes, indiquant qu'une foule d'environ 75 personnes était attendue sur le trottoir en face de l'ambassade de Russie, sur la rue Charlotte, de 18 h 30 à 20 h 30. La demande de permis contenait des informations détaillées sur M. Wittes et son spectacle de lumières, y compris un lien vidéo vers les événements précédents.

La même information a été envoyée par courriel au Service de police d'Ottawa (SPO).

Mardi après-midi, le coordonnateur des événements spéciaux à la direction de la gestion de la circulation de la Ville, James Macfarlane, a répondu qu'en raison du non-respect des délais de traitement garantis énoncés dans les règlements de la Ville, il n'est pas possible, d'un point de vue opérationnel, de délivrer un permis pour l'événement à l'heure actuelle .

Quelques minutes plus tard, le demandeur a également reçu une réponse négative de l'agent Adam Elliott, l'informant que la police d'Ottawa avait conseillé à la Ville de refuser cette demande parce qu'elle estimait que les événements organisés par M. Wittes aux ambassades étaient illégaux.

Il s'agit d'un méfait au sens du Code criminel s'il entrave, interrompt ou gêne l'usage, la jouissance ou l'exploitation légitimes d'un bien , a précisé l'agent Elliott.

Il ne s'agit pas de bafouer la loi, selon M. Wittes

Dans un courriel envoyé à CBC mercredi, le SPO a confirmé que bien que la Ville soit ultimement responsable de l'émission de permis, chaque fois qu'il y a une demande de la part des résidents pour des choses comme une manifestation, la Ville d'Ottawa se concerte avec la police pour déterminer les problèmes de sécurité .

Notre agent a examiné la demande et a déterminé que l'utilisation par l'organisateur de lasers et de lumières pendant la manifestation pourrait constituer une infraction criminelle.

Mardi, avant d'apprendre que la demande de permis avait été rejetée, M. Wittes a déclaré à CBC que, même si la position du Canada à l'égard de ses événements reste obscure , il n'a pas l'intention de faire fi des règles locales.

Si on m'ordonne de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Je ne vais pas dans des pays pour violer leurs lois , a indiqué M. Wittes. Mais tant que personne ne me dit que c'est illégal et que je ne peux pas le faire, je pars du principe que la solide tradition de liberté d'expression au Canada inclut la possibilité d'être désagréable envers les diplomates étrangers de manière inoffensive.

Ouvrir en mode plein écran L'activiste américain Benjamin Wittes Photo : Gracieuseté Institution Brookings

Selon l'avis d'un avocat canadien consulté par M. Wittes, ses performances ne constituent pas un méfait, contrairement à ce que dit la police d'Ottawa.

M. Wittes ne pense pas non plus qu'elles contreviennent à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui garantit l'inviolabilité des locaux d’un pays, a-t-il déclaré à CBC .

L'ambassade inquiète d’une provocation

Ses jeux de lumière ont suscité diverses réactions de la part des autorités locales dans le monde entier, ainsi que de la part des diplomates russes présents dans les bâtiments qu'il vise.

À Washington et à Stockholm, par exemple, des employés d'ambassades ont tenté d'effacer l'image projetée d'un drapeau ukrainien avec leurs propres projecteurs.

J'aime bien alerter les Russes avant d'arriver, car cela les incite souvent à investir dans leurs propres projecteurs et dans d'autres équipements conçus pour contrer ce que je fais , a expliqué M. Wittes. Tout l'argent que je peux leur faire dépenser pour [...] me répondre est un excellent moyen de les empêcher de dépenser de l'argent pour des bombes qui tuent des enfants ukrainiens.

Ouvrir en mode plein écran Un groupe de manifestants d'Ottawa organise régulièrement des rassemblements devant l'ambassade de Russie sur la rue Charlotte. Ici, ils se tiennent en face du consulat russe situé à proximité, en septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Alistair Steele

Mercredi, l'ambassade de Russie à Ottawa a déclaré à la CBC qu'elle avait appris l'existence de la manifestation prévue via Facebook et qu'elle n'avait reçu aucun avertissement de la part de la Ville ou du SPO .

L'ambassade a déclaré avoir envoyé des lettres à Affaires mondiales Canada et à la division de la sécurité diplomatique de la GRC au sujet de cet événement.

Nous avons exprimé notre profonde inquiétude quant à une possible provocation et avons fait remarquer que la lumière laser pourrait nuire à la santé des employés de l'ambassade, en particulier à leur vue , a écrit l'ambassade. L'ambassade s'attend à ce que les autorités canadiennes compétentes prennent les mesures nécessaires dans le cadre des obligations internationales du Canada en vertu des articles 22 et 29 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Affaires mondiales Canada n'a pas répondu, mercredi, aux questions de CBC sur la manifestation prévue à Ottawa.

Dans une déclaration attribuée à Phil Landry, directeur de la gestion de la circulation à Ottawa, la Ville a précisé mercredi que les organisateurs n'ont pas besoin techniquement d'un permis pour manifester et que le droit de manifester pacifiquement relève de la Charte canadienne des droits et libertés .

Néanmoins, M. Wittes et un des organisateurs d’Ottawa ont déclaré à CBC , mercredi, qu'ils reportaient l'événement à la suite du refus de la Ville.

Je suis déçue , a déclaré Kathryn Morneau, médecin à la retraite et membre du groupe de manifestants. Comme nous avons en général de bonnes relations avec la Ville et la police, nous en resterons là et nous espérons pouvoir organiser l'événement à un autre moment.

Peu après l'invasion russe, la Ville d'Ottawa a rebaptisé le tronçon de rue situé devant l'ambassade de Russie Free-Libre Ukraine , en affichant des panneaux de signalisation aux couleurs du drapeau de ce pays.