Un incendie a causé des dommages au centre-ville de Sherbrooke au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Le feu a pris naissance au bar La Microdistillerie.

Les pompiers ont été alertés un peu avant 2 h lorsque des patrouilleurs du Service de police de Sherbrooke ont aperçu de la fumée en provenance du 66, rue Meadows.

L'immeuble n'est pas une perte totale, mais le feu a tout de même causé des dommages aux commerces voisins.

Le commerce qui a été le plus touché, c'est vraiment La Microdistillerie. Les autres, c'est surtout la fumée et un petit peu d'eau. La Petite Boîte Noire ne semble pas tellement touchée et pour La Suite, c'est vraiment la fumée , explique le chef de division au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Alexandre Groleau.

Entre 25 et 30 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le brasier, qui n'a fait aucun blessé.

L'incendie a été assez violent au début.

En arrière du bâtiment, il y a une ancienne cuisine, c'est là que ça semble avoir débuté. On est à l'enquête, c'est donc de l'information que je ne peux pas confirmer, mais on a concentré nos efforts à l'arrière du bâtiment , ajoute Alexandre Groleau.

Un enquêteur est d'ailleurs arrivé sur les lieux tôt jeudi matin.