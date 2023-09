Les ventes de véhicules électriques établissent des records au N.-B.

Les préoccupations constantes au sujet du caractère adéquat du réseau de recharge automobile du Nouveau-Brunswick peuvent donner à certains acheteurs potentiels des réticences à acquérir un véhicule électrique. Néanmoins, les ventes dans la province ont établi des records.

Selon les nouvelles données publiées par Statistique Canada mardi, 365 véhicules entièrement électriques ont été immatriculés au Nouveau-Brunswick au cours des six premiers mois de 2023.

C’est 67 % de plus qu’à la même période en 2022 et plus de quatre fois les 85 véhicules électriques nouvellement immatriculés au cours des six premiers mois de 2021.

Ouvrir en mode plein écran Le réseau de recharge électrique au Nouveau-Brunswick comprend des stations situées un peu partout, dont des stations-service, des hôtels et des stationnements. Photo : Robert Jones/CBC

Jamie Reschny, un résident de Saint-Jean, a pris possession d’une nouvelle KIA électrique au printemps.

C’est fantastique. Je n’ai pas vraiment de plaintes , a-t-il révélé.

Un peu plus de prévoyance

Le réseau de recharge irrégulier du Nouveau-Brunswick n’était pas quelque chose auquel Jamie Reschny pensait beaucoup avant d’acheter une voiture électrique, mais il a affirmé que cela n’a présenté aucun problème important jusqu’à présent.

La grande majorité de la recharge se fait la nuit dans l’allée de sa maison et les trajets plus longs nécessitent seulement un peu de prévoyance.

Nous sommes allés à Moncton plusieurs fois et vous devez recharger une fois, mais vous pouvez vous en tirer avec un chargeur [plus lent] pendant 15 minutes et tout va bien.

C’est super facile. Il suffit de planifier un peu mieux.

Les objectifs du Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick s’est fixé comme objectif de faire en sorte que les voitures et les camions électriques représentent 6 % des nouveaux achats de véhicules légers dans la province d’ici 2025, et 50 % d’ici 2030, dans le cadre de son plan de lutte contre les changements climatiques.

Ouvrir en mode plein écran Le Nouveau-Brunswick s’est fixé comme objectif de faire en sorte que les voitures et les camions électriques représentent 6 % des nouveaux achats de véhicules légers dans la province d’ici 2025, et 50 % d’ici 2030. Photo : Associated Press / Hendrik Schmidt

Cette année, les ventes sont d’environ 2 %. C’est loin derrière les ventes de véhicules électriques dans des provinces comme le Québec et la Colombie-Britannique, où elles sont déjà de 10 % et 12 % respectivement.

Le Nouveau-Brunswick a reconnu que le nombre de véhicules électriques nécessitera une expansion majeure de l’infrastructure de recharge publique dans toute la province.

Un catalyseur important selon Énergie NB

L’an dernier, dans un témoignage présenté à la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, Énergie NB a déclaré qu’un vaste réseau de recharge est un catalyseur important dans l’adoption des véhicules électriques .

Elle a demandé la permission de réduire le tarif que paient les propriétaires de bornes de recharge pour l’électricité qu’ils vendent aux conducteurs et d’exempter temporairement les bornes de recharge des hausses tarifaires que paient les clients résidentiels et d’affaires.

Le service public a précisé que cela aiderait à rendre les bornes de recharge plus abordables à construire et à exploiter. À son tour, il soutient que plus de stations soulageraient l'anxiété de l’autonomie de ceux qui s’inquiètent de conduire de longues distances dans une voiture électrique et hésitent à en acheter une pour cette raison.

Dans une décision rendue en juillet, la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick a accepté les demandes.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Environnement du Nouveau-Brunswick, Gary Crossman. Photo : CBC

Mardi, le ministre de l’Environnement, Gary Crossman, a reconnu qu’il n’y avait pas suffisamment de chargeurs disponibles pour l’usage public dans la province.

Cela a été une préoccupation partout dans la province , a déclaré le ministre. J’en ai moi-même fait l’expérience et nous avons besoin de plus de chargeurs. Nous progressons pour améliorer les choses.