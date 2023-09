Le gouvernement ouvre la porte à déclassifier des documents concernant les nazis

Le Canada pourrait se pencher sur la demande de certains groupes qui souhaitent que le gouvernement déclassifie les documents contenant des informations sur la présence de criminels de guerre nazis au Canada, a affirmé mercredi le ministre de l'Immigration, Marc Miller.

Le Canada a une histoire très sombre avec les nazis au Canada , a souligné M. Miller, avant la réunion hebdomadaire du caucus libéral.

Il y a eu un moment dans notre histoire où il était plus facile d'entrer au Canada en tant que nazi qu'en tant que juif. Je pense que c'est une histoire que nous devons réconcilier , a-t-il ajouté.

De nombreuses organisations juives du Canada affirment que, pour ce faire, il faut rendre publiques les informations, ce qui signifie que tous les dossiers dont dispose le Canada sur la présence de criminels de guerre doivent être rendus publics.

Je pense qu'une partie du problème réside dans le fait que les dossiers sont fermés , a déclaré David Matas, avocat principal du regroupement juif B'nai Brith, en entrevue.

On ne peut pas se souvenir du passé sans connaître le passé, et on ne peut pas connaître le passé sans obtenir les dossiers.