Un millier de trousses d’urgence gratuites seront distribuées à l’Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard s’est associé avec Centraide pour distribuer 1100 trousses de survie permettant aux résidants de la province de se préparer aux catastrophes naturelles.

Ces trousses d’urgence contiennent de la nourriture et de l’eau permettant à deux personnes de se nourrir et de s’hydrater pour 72 heures.

Il y a aussi divers objets comme une lampe de poche, des piles, une trousse de premiers soins et des couvertures d’urgence.

Treena Smith, une administratrice à Centraide à l’Île-du-Prince-Édouard, explique que les gens se sentent vulnérables aux catastrophes naturelles après le passage de l’ouragan Fiona sur l’île il y a un an, mais qu’en même temps, la hausse du coût de la vie fait en sorte qu’ils ne vont pas nécessairement s’équiper en matériel d’urgence.

C’est ce qui a incité la province à investir 200 000 $ pour cette initiative. Selon Treena Smith, chaque trousse contient un nécessaire valant environ 200 $.

Nous avons demandé aux Prince-Édouardiens de réviser leurs plans d’urgence et de se doter de trousses d’urgence. Cependant, nous réalisons que ce n’est pas tout le monde qui peut le faire. Ce financement fait en sorte que les personnes et les ménages vulnérables puissent se préparer adéquatement et avoir accès à des trousses d’urgence , a déclaré Bloyce Thompson, le ministre provincial de la Sécurité publique, dans un communiqué, mercredi.

Les trousses seront distribuées par des groupes communautaires et des organismes à but non lucratif.

La représentante de Centraide a aussi souligné que ces objets sont bons à avoir à portée de la main en hiver, en cas de pannes d’électricité prolongées.