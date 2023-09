Un premier avion de Korean Air touche la piste à Québec

Cette première liaison aérienne directe entre Séoul et Québec avait été annoncée en grande pompe en mai dernier. Les quatre vols nolisés prévus dans les prochaines semaines suscitent l’espoir d’un partenariat à long terme.

Le premier Boeing 777 de Korean Air a touché la piste d’atterrissage de l’aéroport international Jean-Lesage à 17h47 mercredi soir. À son bord, 260 touristes coréens prenant part à un voyage organisé dans la Belle Province.

Sur le tarmac, les observateurs étaient fébriles. Parmi eux, Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l’Aéroport de Québec. C’est un moment incroyable pour nous, parce que ça fait déjà presque 4 ans qu’on travaille sur le dossier , s’est-il exclamé.

Ouvrir en mode plein écran Bonhomme Carnaval a accueilli les membres de l'équipage du premier vol direct entre Séoul et Québec. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

Même enthousiasme du côté de Destination Québec Cité et de son directeur général, Robert Mercure. On a toujours vu le potentiel pour ce marché-là.

Le public coréen a pu découvrir la ville de Québec en 2017, avec la diffusion de la télésérie Goblin, qui se déroule dans le Vieux-Québec. Cette année-là, 30 000 Coréens avaient visité la province. À l'époque, aucun vol direct ne reliait la Corée à la capitale nationale.

« On a vu les résultats de Goblin, qui est rendu à presque 3 milliards de vues et d’autres téléséries, donc on voit que c’est une histoire d’amour », se souvient Robert Mercure.

Ouvrir en mode plein écran Il faut 7 heures de vol pour relier Séoul et Québec en avion. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Minimum 3 nuits à Québec

C’est le voyagiste Hanjin Travel qui était responsable de la vente des voyages en Corée. Il s’est entendu avec les acteurs locaux pour que les groupes de visiteurs dorment au moins trois nuits à Québec au cours de leur escapade d’une semaine.

Certains iront aussi faire un tour à l’extérieur de la ville, notamment à Montréal, à Mont-Tremblant et dans Charlevoix.

L’impact économique pour toute la ville de Québec est quand même vraiment substantiel , souligne Stéphane Poirier.

Ouvrir en mode plein écran Don Kim fait partie de l'équipe qui accueillait les touristes coréens à leur sortie de l'aéroport international Jean-Lesage. Photo : Radio-Canada / FLAVIE SAUVAGEAU

Les instigateurs du projet estiment que les retombées économiques pour la capitale nationale atteindront un million de dollars.

C’est l’entreprise KCR Tours, basée à Mississauga en Ontario, qui se charge de l’organisation des circuits touristiques.

La début d'une collaboration

Destination Québec Cité et l’équipe de YQB espèrent que ces quatre vols ne sont que le début de leur collaboration avec le marché coréen.

On pense que c’est le début d’une belle histoire d’amour entre les Coréens et la ville de Québec, on espère pouvoir répéter l’année prochaine , mentionne Stéphane Poirier.

Ouvrir en mode plein écran Tout un comité d'accueil attendait le premier vol en direct de Séoul. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

À l'arrivée de l’aéroport, l’opération séduction était en marche. L’équipage a été accueilli en grande pompe par le maire de Québec Bruno Marchand, Robert Mercure et Stéphane Poirier, qui tenaient chacun un bouquet de fleurs.

Les membres de l'équipage ont pu prendre la pose avec Bonhomme Carnaval, tandis que les passagers ont reçu des chocolats et une friandise à l’érable.