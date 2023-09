Un bain pour 43 résidents : le CHSLD Saint Brigid’s Home obtient la pire cote

Alors qu'il n'y a qu'un seul bain pour 43 usagers, la communauté anglophone de Québec déplore la vétusté du CHSLD Saint Brigid’s Home et souhaite que le prochain député de Jean-Talon s’engage à ce que la résidence soit évaluée par le Plan québécois d’infrastructure (PQI) dans le but de construire un nouvel immeuble.

Nous avons de jolis lieux communs qui cachent les problématiques aux étages, où les gens habitent dans leur milieu de vie , explique Bryan O’Gallagher, le président du Bureau des gouverneurs de l’établissement Hôpital Jeffery-Hale.

À la suite d’une analyse de la santé de l’immeuble et de ses systèmes effectuée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, Saint Brigid’s Home a reçu une cote de E, soit la pire, explique M.O’Gallagher.

Son importante désuétude fonctionnelle le place parmi les CHSLD prioritaires en termes d'infrastructure au CIUSSS de la Capitale-Nationale et c'est dans ce contexte qu'il fait partie des dossiers qui ont été transmis au MSSS pour une éventuelle inscription au PQI

M. O’Gallagher demande au prochain député élu du comté de Jean-Talon de bien comprendre la réalité de l’établissement qui dessert l’ensemble de la communauté de la Ville de Québec ainsi que l’importance de traiter nos aînés avec dignité et respect .

Selon lui, la réfection des lieux ne permettrait d’atteindre que 60 % des normes actuelles pour ce type d’établissement, donc une nouvelle construction s’impose.

Selon le CIUSSS , plusieurs travaux de réparation et d’entretien sont réalisés de façon régulière sur le bâtiment du CHSLD Saint Brigid's Home, qui demeure bien entretenu et sécuritaire . M. O’Gallagher affirme que si l'immeuble est vétuste il n’est pas décrépit .

On parle de couloir extrêmement étroit qui empêche que deux chaises roulantes passent en même temps, on parle de 43 personnes pour une seule salle de bain [pour les soins corporels] ce qui est hors norme.

Selon Richard Walling, le président du comité consultatif de Jeffery-Hale–Saint Brigid’s cela a un impact sur la fréquence des bains des résidents et cause des problèmes lors des éclosions de maladies contagieuses dans la résidence.

Bryan O'Gallagher, président du Bureau des gouverneurs de l'établissement Hôpital Jeffery-Hale-St. Brigid's.

Espaces inadéquats

La résidence a d’ailleurs été durement frappée par des éclosions sévères dans les dernières années. En novembre 2019 une éclosion de gastro-entérite a fait 11 morts en deux semaines et en décembre 2020, 132 des 142 résidents ont été déclarés positifs à la COVID-19. Plus du tiers, soit près de 50 résidents, sont morts lors de cette éclosion qui a duré six semaines.

Radio-Canada a pu constater que les couloirs ont un espace praticable d’environ 1,5 m aux étages.

La capacité du système électrique ne permet pas d'ajouter plus de climatisation, selon le bureau des gouverneurs.

Les salles de bain de certains résidents sont tellement petites qu’un préposé ne peut y entrer en même temps que la personne qui a besoin des soins, surtout si cette dernière se déplace à l'aide d’une marchette ou d’une chaise roulante. À noter qu'aucun résident n'a de douche dans la salle de bain accessible depuis sa chambre.

Une personne en fauteuil roulant et un préposé aux bénéficiaires ne peuvent rentrer en même temps dans les toilettes.

L’immeuble construit en 1971 pour une clientèle autonome n’est plus adapté pour les résidents actuels, soit des cas de plus en plus âgé et de moins en moins autonome selon M. Walling.

Le CHSLD comporte 142 places, dont 11 dans une unité spécialisée pour une clientèle présentant des syndromes comportementaux liés à la démence nécessitant un encadrement plus étroit.

Le Comité consultatif ainsi que le Bureau des gouverneurs de l’établissement souhaitent le remplacement de l'immeuble, or, le projet doit être avant tout évalué par le PQI . Mais cela ne marque qu’une étape dans un long processus qui peut s’étirer sur des années avant même la première pelletée de terre.

Richard Walling, Président du Comité consultatif Jeffery Hale – St. Brigid's

Peu de confort

Saint Brigid’s Home est l’unique centre d’hébergement public de soins de longue durée dans la région de la Capitale-Nationale qui offre des soins et des services en anglais et en français.

Kerry-Anne King, la présidente du Comité des résidents, a plusieurs proches qui ont vécu ou qui vivent actuellement à Saint Brigid’s Home. Elle fait du bénévolat ou rend visite à des proches environ cinq jours par mois. Elle constate que les deux ascenseurs sont insuffisants pour déplacer les résidents entre les étages et les chambres qui ont une douzaine de mètres carrés sont si petites que les résidents ne se sentent pas confortables.

Kerry-Anne King, présidente du comité des résidents de St. Brigid's Home

Ici, on veut dire que c’est chez eux, c’est leur "home", mais c’est vraiment pas comme ça, c’est petit il n’y a pas assez de place pour leurs choses , explique-t-elle en ajoutant certaines peinent à trouver un endroit pour installer tout simplement des photos de famille.

Selon le Bureau des gouverneurs de l'établissement, environ la moitié des 143 résidents proviennent de la communauté anglophone tandis que l'autre moitié est francophone.