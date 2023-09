La Colombie-Britannique a 18 mois pour revoir l’octroi automatique de droits miniers

Deux Premières Nations de la Colombie-Britannique ont obtenu gain de cause après une décision de justice qui donne 18 mois au gouvernement pour revoir l'octroi automatique de concessions minières.

Dans une cause opposant les Premières Nations Gitxaała et Ehattesaht au commissaire en chef à l'or de la Colombie-Britannique, le juge Alan Ross de la Cour suprême provinciale a indiqué que le gouvernement n’a pas respecté le droit de consultation des Premières Nations au moment de l'octroi de droits miniers.

La consultation n'a lieu qu'aux stades ultérieurs de l'octroi des permis , indique le jugement.

Un tribunal en Colombie-Britannique vient de reconnaître que le ''free mining'' a des répercussions négatives sur la culture et la spiritualité [des Nations] et que cela peut porter atteinte à leurs droits de posséder les minéraux , indique Rodrigue Turgeon, avocat et co-responsable du programme national chez MiningWatch Canada.

L’octroi de droits miniers en Colombie-Britannique Le système d'octroi des droits miniers, communément appelé free mining ou click and claim , selon Rodrigue Turgeon, se fait en ligne sans consultation préalable des Nations autochtones. Le détenteur d'un droit minier peut explorer et creuser un secteur à la recherche de minéraux. Si le mineur trouve des minéraux et souhaite les extraire commercialement, il doit demander des autorisations supplémentaires en vertu de la Loi sur les mines.

Deux textes analysés

D’après le juge Alan Ross, l’obligation de consultation découle de l'article 35 de la Constitution canadienne. Cet article confirme que les droits existants des peuples autochtones du Canada, qu’ils soient ancestraux ou issus de traités, sont reconnus et confirmés.

D’autre part, il énonce que le commissaire en chef à l'or a le pouvoir discrétionnaire, dans le cadre de la [Loi sur la propriété minière de la Colombie-Britannique] existante, de créer une structure qui prévoit la consultation des Premières Nations .

Le juge estime que le recours approprié est une déclaration selon laquelle la province a une obligation de consultation . Il donne 18 mois au commissaire à l’or ou à la province pour consulter ou, si nécessaire, modifier la législation provinciale.

Nous le savions depuis toujours

La décision de la Cour montre clairement ce que nous savions depuis toujours : la Colombie-Britannique a le devoir de consulter Gitxaała et les autres Nations autochtones avant d'accorder des concessions minières sur nos territoires , indique dans un communiqué Linda Innes, conseillère en chef de la Première Nation Gitxaała.

Les deux Premières Nations demandaient également l'annulation de plusieurs titres miniers récemment accordés, qui n’a pas été accordée.

Ouvrir en mode plein écran « Nous regrettons profondément que la Cour n'ait pas annulé les titres miniers que nous avons contestés dans cette affaire, et qu'elle laisse notre territoire ouvert à la poursuite du dépôt de titres miniers sans consultation pour le moment », a indiqué Linda Innes, conseillère en chef de la Première Nation Gitxaała. Photo : La Nation Gitxaala

Vers un processus plus inclusif

Dans un courriel, le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone dit examiner la décision : Nous restons fermement déterminés à mettre en œuvre la modernisation de la [Loi sur la propriété minière].

Publicité

Pour sa part, Keerit Jutla, PDG de l'Association pour l'exploration minérale de la Colombie-Britannique, précise que l’objectif de l’organisation est de veiller à ce que le processus de désignation des droits miniers reste compétitif et efficace, tout en respectant les droits des peuples autochtones .

Que le début

Selon Rodrigue Turgeon, le jugement fait partie d’un mouvement qui ne s'arrêtera pas là .

Il va continuer à être répété dans les autres provinces jusqu'à ce que l'ensemble des juridictions de la Confédération en viennent à abolir le régime du ''free mining'' afin de réellement respecter les droits des peuples autochtones dans le secteur minier , dit-il.

Il cite notamment les cas du conseil des Dénés de Ross River au Yukon en 2012 et le recours judiciaire en cours que la Première Nation Mitchikanibikok Inik de Lac-Barrière a intenté contre le procureur général du Québec au sujet de la Loi sur les Mines.

Une première pour DRIPA

En 2019, la Colombie-Britannique est devenue la première province canadienne à mettre en œuvre officiellement la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) à travers la Loi sur la déclaration des droits des peuples autochtones (DRIPA) de la province.

Ouvrir en mode plein écran La Loi sur la déclaration des droits des peuples autochtones vise à harmoniser les politiques et les lois de la Colombie-Britannique avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / MIKE MCARTHUR

Bien que la DRIPA ne crée pas de droits justiciables, le juge Alan Ross l'a utilisée pour interpréter la Loi sur la propriété minière.