Découverte rare dans le Saguenay : un poisson-lune trouvé à L’Anse-Saint-Jean

Une découverte plutôt inhabituelle a été faite sur les berges du Saguenay cette semaine : la carcasse d’un poisson-lune de 65 kilogrammes a été retrouvée à la hauteur de L’Anse-Saint-Jean.

C’est un citoyen qui a fait part de sa découverte, notamment à la Municipalité de L’Anse-Saint-Jean. Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) ont aussi été mis au courant.

Aussi appelé môle, ce poisson se tient généralement dans les eaux plus chaudes.

Toutefois, selon la biologiste Myriam Coulombe, du Musée du Fjord, ce poisson se trouve parfois dans les eaux du Saint-Laurent.

Depuis 20 ans que je travaille ici, au Musée du Fjord, c'est la première fois qu'on me rapporte une découverte dans le fjord. Par contre, je sais que dans les eaux du Saint-Laurent, c'est une espèce qui a été observée à quelques reprises, soit dans l'estuaire, surtout dans le golfe autour de la Gaspésie. On a quelques échouages aussi qui ont été rapportés dans le Bas-Saint-Laurent, dans le coin de Trois-Pistoles. Dans les années 1940, des pêcheurs du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, en capturaient à l'occasion , a-t-elle expliqué au micro de Place publique mercredi.

Le poisson-lune retrouvé pèse 65 kilogrammes. Photo : Gracieuseté de Denis Thibeault, Municipalité de L'Anse-Saint-Jean

Myriam Coulombe a avancé l’hypothèse qu’il aurait pu être surpris par des eaux plus froides que ce à quoi il est habitué, lui qui recherche des températures d’au moins dix degrés.

C'est un poisson qui préfère les eaux plus chaudes, donc il peut avoir suivi un courant chaud. C'est un poisson qui, de par son allure et ses nageoires, est un mauvais nageur. Souvent, il va se laisser porter par les courants, donc peut-être qu’il a été transporté par un courant d'eau chaude et puis, rendu où l'eau est plus fraîche, il est peut être mort d'hypothermie , a-t-elle proposé.

Les changements climatiques pourraient également avoir joué un rôle plus déterminant, notamment avec leurs répercussions sur les courants marins.

Lorsqu’il est présent dans le Saint-Laurent, le poisson-lune se nourrit de méduses, plus abondantes à la fin de l’été et de l’automne.