Le message d’Hydro-Québec aux élus de Gatineau de réduire la consommation d'électricité et de mieux coordonner les projets de développement trouve un écho favorable chez les acteurs économiques locaux, qui appellent à une meilleure collaboration.

La capacité énergétique pourrait être limitée dans la région et dans tout le Québec au cours des prochaines années alors que la demande augmente et que la capacité de production ne croît pas à la même vitesse.

Devant ce défi, certains projets de développement pourraient devoir être repoussés ou réétudiés même si pour l’instant aucun projet n’est menacé, selon Éric Bernier, directeur de la section client affaires et solutions énergétiques chez Hydro-Québec.

L’essence du message, c’est que, de un, on consomme mieux, et que, de deux, on coordonne mieux l'arrivée de tous ces projets-là pour s'assurer dans le temps qu’ils puissent se développer , a expliqué M. Bernier dans une entrevue aux Matins d’ici.

Un message qui rassure le directeur général de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) en Outaouais et Abitibi-Témiscamingue, Nicolas Brisson.

J'ai eu des communications d'Hydro-Québec ce matin qui m'ont confirmé que jamais on n'allait retarder des projets de construction résidentielle pour une question d'alimentation , a confié M. Brisson.

Nicolas Brisson, directeur général de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) de la région de l'Outaouais (Photo d'archives)

Toutefois, le directeur de l' APCHQ en Outaouais croit que ce message est une bonne piqûre de rappel sur la nécessité de rendre les nouvelles constructions plus écoénergétiques alors que les bâtiments représentent 42 % des émissions de GES, selon lui.

C'est très important de faire en sorte qu'on construise avec des normes d'efficacité énergétique.

Pour le conseiller municipal du district de Buckingham, Edmond Leclerc, il est important de rappeler que Gatineau reste une ville accueillante pour les entrepreneurs.

Ça demeure une région qui a énormément d'attrait où c'est intéressant d'investir et évidemment il faut comprendre que c'est un problème qu'on devra traiter à la grandeur de la province , a expliqué le conseiller.

Une meilleure coordination

L’appel d’Hydro-Québec pour une meilleure coordination est partagé par tous dans la région.

C'est le cas chez l’ APCHQ , où on croit qu’une meilleure collaboration permettrait d’éviter des problèmes de raccordement pour certaines résidences.

Ça exige, comme ville en croissance, d'avoir une meilleure coordination entre les différents acteurs, que ce soit Hydro-Québec, Vidéotron ou Bell, la Ville de Gatineau ou les promoteurs immobiliers , a raconté Nicolas Brisson.

De son côté, le président de l'entreprise Gazifère, Jean-Benoit Trahan, croit que le gaz naturel peut faire partie de la solution face aux défis du manque d’électricité.

Le président de l'entreprise Gazifère, Jean-Benoît Trahan

Il appelle d’ailleurs lui aussi à une meilleure coordination entre les acteurs pour réussir la transition énergétique.

Il faut optimiser les énergies entre elles, ça veut dire travailler de manière collaborative entre, par exemple, Hydro-Québec et les distributeurs gaziers , a affirmé M. Trahan.

On travaille actuellement avec Hydro-Québec pour arriver avec des offres combinées mieux organisées entre les distributeurs, ce qu'on ne faisait pas avant.

Le président de Gazifère croit que, pour y arriver, il faudra réadapter les lois afin de permettre aux acteurs du milieu de mieux travailler ensemble.

Malgré l'avertissement de la société d’État, le projet de tramway n’est pas menacé, selon le directeur de la section client affaires et solutions énergétiques chez Hydro-Québec.

Chez Hydro-Québec, on a des gens qui travaillent de concert avec les équipages du tramway. Il n' y a rien qui est remis en question actuellement , a conclu Éric Bernier.

Avec les informations de Patrick Foucault et de Rémi Authier