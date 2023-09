Un organisme local vient à la rescousse de la banque alimentaire de North Battleford

L'organisme Midwest Food Resources a fait don d'une partie de ses récoltes à la banque alimentaire de North Battleford, mercredi. Ce don est composé de fruits et légumes, incluant 3500 livres de pommes de terre.

Selon le président du Conseil d’administration de Midwest Food Resources Project, Claude Desnoyers, ce don a pour but de contribuer à la sécurité alimentaire.

Quand on a la capacité, on travaille en collaboration avec la banque alimentaire. Pendant l’été on a déjà fait plusieurs dons de légumes au fur et à mesure qu’ils étaient prêts pour la consommation , explique-t-il.

L’organisme a été créé il y a plus de 25 ans et a pour mission de rendre les légumes et fruits plus accessibles aux populations.

La directrice générale de Midwest Food Resources, Vesna Fa, explique que l'organisme dispose de trois jardins communautaires, dont l’un est dédié aux dons.

Nous vendons nos produits au marché fermier et nous utilisons aussi les légumes pour les boîtes d’aliments frais que nous vendons. Le troisième jardin est réservé aux dons ,affirme-t-elle.

Ce don a été salué par la directrice générale de la banque alimentaire des Battlefords, Erin Katerynych, qui indique que cela arrive à un moment opportun, car la banque alimentaire est très sollicitée à cette époque de l'année.

Ce que nous distribuons à la banque alimentaire, ce sont principalement des produits frais et un peu de denrées non périssables, car, en ce moment, nous recevons beaucoup de produits frais et peu de denrées non périssables , affirme-t-elle. Nous aidons plus de deux mille personnes chaque mois et plus de 50 % d'entre elles sont des enfants, alors nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que nous recevons aujourd'hui.

Avec les informations de Camille Cusset