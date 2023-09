Près de 800 étudiants fréquentent le Cégep de Baie-Comeau

Le Cégep de Baie-Comeau compte une légère augmentation du nombre d'étudiants au sein de son établissement comparativement à l’année dernière. Une hausse qui peut s'expliquer par un nombre plus élevé d'étudiants étrangers accueillis cette année.

Cette année, 787 étudiants sont inscrits au sein de l'établissement collégial, soit 58 personnes de plus qu'en 2022.

La direction du Cégep se réjouit de cette augmentation des inscriptions.

Les 787 inscriptions confirmées dépassent largement les attentes et les prévisions , peut-on lire dans un communiqué de presse de l’établissement.

Le fait de jouir d'une telle hausse nous permet d’affirmer que le Cégep de Baie-Comeau est un établissement attractif et que, par son audace il lui sera possible de viser encore plus haut , déclare par écrit la directrice générale du Cégep, Manon Couturier.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Davantage d’étudiants étrangers

La population étudiante en provenance de l’extérieur du Canada représente 185 des inscriptions. Ceci équivaut à environ 23,5 % de la clientèle collégiale du Cégep de Baie-Comeau, une hausse de 85 personnes par rapport à l’année 2022-2023.

En août dernier, le Cégep de Baie-Comeau expliquait cette hausse des étudiants étrangers en raison de la révision des procédures pour la délivrance des permis d’études par le gouvernement fédéral.

Parmi l’ensemble des 787 étudiants, 540 sont inscrits dans un programme technique et 161 dans un programme préuniversitaire. Les autres étudiants sont au cheminement Tremplin DEC ou aux cours Cégep virtuel.