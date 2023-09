Le Service de police de Sherbrooke (SPS) lance le nouveau projet Immersion. Pendant cinq semaines, une vingtaine de policiers en civil vont aller à la rencontre des citoyens dans la communauté.

L'objectif est d'arriver à mieux comprendre les réalités des personnes issues de la diversité culturelle, de l'itinérance, du milieu de la prostitution ou encore des personnes vivant des problèmes de santé mentale.

Le projet a commencé à germer dans la tête de Pierre Marchand, directeur du SPS, lorsqu’il est arrivé en poste il y a près de deux ans. On s’est assis avec l’état-major et on a regardé qu’est-ce qu’on pouvait apporter à nos policiers pour faciliter encore plus leur travail , explique-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Comme le souligne Pierre Marchand, plus de la moitié des appels reçus au SPS concerne la relation d’aide. On s’est inspiré de ce qui s’était fait à Longueuil il y a quelques années. On est allé les voir, leur demander des conseils et on l’a [adapté] , poursuit-il.

Guylaine Perron est capitaine au SPS et chargée du projet Immersion. Pour elle, il est essentiel que les gens connaissent un autre côté du policier, l’être humain qu’il y a derrière l’uniforme qui représente toujours l’autorité.

Chaque fois que les policiers sont en contact avec ces personnes-là, c’est souvent en situation de crise, alors, ils doivent agir. Il n’y a pas de temps pour approfondir un peu plus [les liens].

C’est le 2 octobre que le projet se mettra en branle. Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS et plusieurs organismes communautaires s'impliquent dans le projet Immersion, qui a d’ailleurs fait ses preuves dans d'autres corps de police.

Une deuxième cohorte de vingt policiers sera formée ce printemps.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau