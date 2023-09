Fuite à la mine Kearl : à peine publié, le rapport déjà sous le feu nourri des critiques

L’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta a publié le rapport d’incident qu’il a commandé sur la fuite à la mine Kearl de la pétrolière Impériale, située dans le nord de la province. Selon ce rapport, l’autorité provinciale de réglementation a fait ce qu’il convenait de faire selon ses règles et procédures, mais cette conclusion a vite provoqué une volée de bois vert de la part de communautés autochtones et des environnementalistes.

Découvert en mai 2022, le déversement d’un mélange de millions de litres d'eau et de pétrole provenant des sables bitumineux n’a été rendu public que neuf mois plus tard. Ce manque de diligence a provoqué l’ire des communautés autochtones situées en aval.

L’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta (AER) a alors chargé le cabinet Deloitte d'enquêter pour savoir si les processus de communication appropriés ont été suivis à la fois par le régulateur lui-même et par l'Impériale.

L’enquêteur était également chargé d’examiner si les processus d'intervention en cas d’urgence ainsi que les protocoles d'enquête sur les incidents, la conformité et les processus d'application ont été suivis.

Dans son rapport (Nouvelle fenêtre) (en anglais), Deloitte dit avoir examiné ces aspects à la lumière des principes et des pratiques de pointe en matière de gestion de crise et d’incidents et que son examen a révélé que l’ AER respectait les politiques, normes, procédures et/ou processus internes .

Le rapport recommande cependant à l’organisme de réglementation de détailler davantage ses procédures et protocoles, et de clarifier également ce qu’il entend par incident et urgence . Il lui conseille aussi d’améliorer ses communications avec les communautés autochtones.

Notre examen a permis d'identifier des possibilités d'amélioration qui permettront de clarifier et d'affiner les processus et les procédures, ainsi que de rationaliser le système de gouvernance de l' AER pour la gestion des incidents et des situations d'urgence.

Pour Allan Adam, le chef de la Première Nation des Chipewyan d'Athabasca, l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta ne jouit d'aucune crédibilité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Front commun contre le rapport

La réaction des communautés autochtones touchées par les rejets toxiques ne s’est pas fait attendre.

Dans un communiqué, le Conseil des aînés des Premières Nations d'Athabasca Chipewyan (ACFN) dit qu’il n’est pas surpris que l’enquête ait exonéré l’ AER de toute responsabilité pour ne pas avoir informé à temps les communautés concernées. Il estime que, une fois de plus, l’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta ne fait pas son travail .

Selon Allan Adam, chef de la Première Nation Athabasca Chipewyan, l' AER n'est pas un régulateur digne de ce nom, car contrôlé par l'industrie, sous le regard passif de la classe politique albertaine.

Il considère que les conclusions de ce rapport montrent que le gouvernement provincial fait preuve de moins de considération pour les habitants du Nord.

Je peux vous assurer que le gouvernement [de l’Alberta] agirait de manière très différente si cet incident s'était produit sur la rivière Bow, à l'ouest de Calgary.

Des groupes environnementalistes ne sont pas en reste.

Environnemental Defence note que la façon dont cette importante fuite de résidus a été traitée révèle que le système de réglementation de l’énergie en Alberta fonctionne aux dépens des communautés autochtones et du public.

Il est choquant que l' AER refuse d'admettre qu'elle a commis une faute en cachant une fuite toxique massive aux communautés affectées et au public. C'est une preuve supplémentaire que c'est un organisme conçu pour protéger l'industrie, même si cela signifie mettre en danger le public.

Aliénor Rougeot, responsable climat et énergie à Environmental Defence Canada, accuse l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta d'être inféodée à l'industrie des sables bitumineux. (Photo d'archives) Photo : Dina Dong

Le Réseau action climat Canada fustige également l’ AER pour son refus d'assumer sa responsabilité dans le désastre de l’Impériale, comme en témoigne sa réponse (Nouvelle fenêtre) à l'examen d'une tierce partie publié aujourd'hui .

Caroline Brouillette, sa directrice générale, soutient que les conclusions du rapport montrent à quel point les institutions de réglementation du secteur l'énergie sont acquises à la défense des intérêts de l'industrie, au détriment des droits et de la sécurité des peuples autochtones.

Il est clair que nous devons de toute urgence décoloniser l'appareil canadien de réglementation du secteur de l'énergie et demander des comptes aux compagnies pétrolières et gazières, faute de quoi elles continueront à polluer les eaux, les terres et l'air au mépris total des conséquences pour les communautés et la planète.

Caroline Brouillette, la directrice générale du Réseau action climat Canada, appelle à «décoloniser» l'appareil canadien de réglementation du secteur de l'énergie. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

Ottawa appelé à la rescousse

L’ ACFN souligne qu’il ne fait confiance ni à l’ AER , ni au gouvernement de l’Alberta dans ce dossier.

Disant ne pas croire que la fuite de Kearl soit un incident isolé, il demande au gouvernement fédéral de réaliser un audit complet des installations des pétrolières.

Le Conseil demande également à Ottawa de mener une enquête sur la santé des habitants de la région, afin de déterminer les effets à long terme auxquels les exposent les activités de l’industrie pétrolière.

Il réclame aussi un organisme de cogestion mandaté par le fédéral et doté des pouvoirs de surveillance et d'application pour parer efficacement à ces genres d’incidents.

Mandy Olsgard, une toxicologue ayant travaillé sur des questions réglementaires pour l' AER et des groupes autochtones, avait relevé qu'Ottawa participe aux commissions d'examen qui évaluent les projets, mais laisse la suite des choses entre les mains de l' AER que beaucoup considèrent comme trop proche de l'industrie qu'elle est censée superviser.

Une enquête menée en 2021 pour Environnement Alberta a révélé que plus de 85 % des Albertains avaient peu confiance en la capacité de l'organisme à gouverner l'industrie du charbon.