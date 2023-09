Saguenay veut regrouper les cinq corporations des centres-villes

Saguenay souhaite regrouper les cinq corporations des centres-villes en une seule association.

La nouvelle association regrouperait ainsi l’Association des centres-villes de Chicoutimi, ainsi que celles de La Baie, Jonquière, Kénogami et Arvida.

Un comité de transition a été mis sur pied par le comité exécutif de Saguenay pour jeter les bases du projet. Une première réunion aura lieu la semaine prochaine.

Le nouvel organisme, qui débuterait ses opérations en 2024, deviendrait l’interlocuteur privilégié des commerçants auprès de la Ville et de Promotion Saguenay.

Cette décision a été prise après qu’un mandat de révision de la structure des corporations ait été confié par la Ville à l’organisme Rues principales.

L’organisation devait alors établir un diagnostic du fonctionnement actuel, émettre des recommandations en matière de gouvernance et proposer des scénarios de réorganisation , peut-on lire dans la résolution adoptée en août par les membres du comité exécutif.

Les recommandations ont ensuite été présentées aux conseils d’administration des cinq corporations.

La conseillère municipale du centre-ville de Chicoutimi, Mireille Jean, indique que la nouvelle structure pourrait par exemple bonifier les activités dans les centres-villes en lançant des campagnes, des festivals ou encore des projets communs.

Elle estime cependant que la structure, peu importe sa forme, devra alléger la tâche aux commerçants.

Pour moi, la formule de cinq associations ou une association importe peu. Avoir un mécanisme de coordination, ça, c’est important. Il ne faut pas, par exemple, que la structure devienne trop lourde et qu’elle empêche la résilience ou la flexibilité de chacune des associations , a-t-elle soutenu.

Le président de l’Association des centres-villes de Chicoutimi, Charles Boudreault, accueille positivement le projet. Il dit y voir une occasion pour les associations de travailler ensemble.

Il souligne toutefois que le budget du nouvel organisme, qui n’est toujours pas connu, aura un impact.

Ça va prendre plus de budget, si on veut créer un bureau coordonnateur. Sinon, les efforts qui vont être mis, si les subventions ne suivent pas, bien c’est sûr que ça va être plus difficile de bonifier le tout, parce que présentement, les ressources sont un peu à bout de souffle.