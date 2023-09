Blaine Higgs s’entretient avec des manifestants LGBTQ+ qui demandent sa démission

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs a discuté pendant une quinzaine de minutes avec des manifestants qui défendent les droits de la communauté LGBTQ+ rassemblés à l'occasion d'une soirée de financement du Parti progressiste-conservateur. Les échanges étaient cordiaux pour la plupart, mais interrompus par des cris et quelques insultes.

On a besoin de trouver une façon de se respecter , a lancé Blaine Higgs pour briser la glace mercredi soir, en s’approchant de la quarantaine de personnes qui scandaient des appels à sa démission.

Les manifestants brandissaient plusieurs affichent demandant la démission de Blaine Higgs.

On doit trouver une manière pour que les parents puissent continuer d’avoir un rôle dans l’éducation de leurs enfants, c’est aussi simple que ça.

C’est vraiment pas ça , lui a alors répondu un membre du groupe.

Créer une controverse

Vous créez une controverse dans la communauté et personne n’en a besoin , a indiqué Antoinette Del Vasto qui s’est avancée après quelques minutes pour échanger poliment avec le premier ministre.

Antoinette Del Vasto a accepté de serrer la main de Blaine Higgs, tout en lui exprimant son profond désaccord.

Ce qu’on remarque, c’est que ça a besoin d’être discuté , soutient toutefois Blaine Higgs.

Je vous le dis monsieur Higgs vous allez faire du mal à plusieurs jeunes trans.

Je crois vraiment que vous allez dans la mauvaise direction , lui a-t-elle lancé en lui serrant la main. Je comprends votre opinion , lui a répondu Blaine Higgs.

«Je sais que des parents peuvent comprendre leurs enfants. Mais je vous garantis que mes parents ne pouvaient pas me comprendre», a lancé une personne au premier ministre.

Lors d’un autre échange, une autre personne a défendu que la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles – était là pour protéger des cas d’exception.

Mais ça ne se peut pas que ce soit le cas tout le temps. Pourtant c’était ce que suggérait la politique à l’origine , affirme Blaine Higgs.

Non, ce n’est pas toujours le cas. [...] Mais votre politique ne fonctionne pas si un enfant ne se sent pas en sécurité à la maison , a rétorqué l'individu.

Indigo Poirier a eu un échange poli et argumentatif avec le premier ministre Blaine Higgs.

Une autre manifestante, Indigo Poirier, prend le relais de la discussion.

On s’entend tous que les parents doivent être impliqués dans la vie de leurs enfants. je pense qu’on doit être fou pour penser le contraire , indique-t-elle au premier ministre.

Indigo Poirier ajoute que les enfants n’ont pas besoin de faire valider tout leur loisirs auprès des parents.

Le premier ministre répond : les parents veulent savoir les choses qui vont avoir un impact sur les enfants pour le reste de leur vie.

Elle rétorque : mais plusieurs personnes changent leurs pronoms pour un temps, ils essaient, et changent d’idée.

J’ai fait ça. Ce n’est pas nécessairement permanent , ajoute Indigo Poirier.

Ça arrive beaucoup dans l’enfance. On essaie des choses , acquiesce Blaine Higgs.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, devant des manifestants LGBTQ+, le 27 septembre 2023.

Blaine Higgs a ensuite tenté de préciser sa pensée.

Est-ce que l’on dit que tous les parents sont capables de faire face à ce qu’un enfant est confronter? On est d’accord : non, c’est possible que non!

On ne dit pas : appelez à la maison et sortez du placard cet enfant. Ce que l’on veut, c’est aider cet enfant et comment on aide les parents à l’accepter , indique le premier ministre.

En utilisant l’argument que les parents doivent être impliqués dans la vie de leurs enfants, vous présentez quelque chose avec laquelle c’est difficile d’être contre , souligne Indigo Poirier, qui ajoute que le problème est plus complexe que ça, selon elle.

Un sujet chaud depuis des mois

La semaine dernière, le premier ministre Blaine Higgs est allé à la rencontre de manifestants lors d’un rassemblement organisé à Fredericton par des groupes hostiles aux droits des jeunes de la communauté LGBTQ+. Il avait alors refusé de traverser la rue pour s'entretenir avec des contre-manifestants qui défendaient les droits de cette communauté.

Son gouvernement souhaite également se pencher sur l'éducation sexuelle dans les écoles.

Au cours des derniers mois, les propos du premier ministre sur la communauté LGBTQ+ et plus particulièrement sur les jeunes transgenres ont créé une onde de choc.

Blaine Higgs a modifié une politique du ministère de l'Éducation sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Les élèves de moins de 16 ans doivent désormais obtenir le consentement de leur parent pour utiliser un autre prénom ou pronom correspondant à leur identité de genre.

Le premier ministre a affirmé que les drag queens ne devraient plus faire l'heure du conte dans les écoles. Il a aussi déclaré ne pas savoir si l'homosexualité est un choix.