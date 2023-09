Des bâtons de hockey pour souligner le mouvement « Chaque enfant compte »

Clay DeBray, un Métis originaire de Duck Lake en Saskatchewan, a eu une idée ingénieuse de concevoir des bâtons de hockey aux couleurs orange et noires pour souligner la campagne « Chaque enfant compte ». Son objectif est de sensibiliser, mais aussi faire connaître l’histoire des enfants dans les pensionnats pour Autochtones, par le sport.

Chaque bâton comporte cinq symboles sur la manche, soit un ours en peluche orange, une goutte de jus d’orange, quatre nuances de mains teintées, une tortue dessinée par des Autochtones avec un graphique de roue médicinale et une ceinture métisse traditionnelle.

Le symbole d'une plume d'aigle orange est inscrit sur la lame.

Selon Clay DeBray, qui est directeur du magasin Snipe and Celly Sports Excellence de la Première Nation de Flying Dust, dans le nord-ouest de la Saskatchewan, il faut tout faire pour que cette partie de l'histoire soit plus répandue à travers le Canada, surtout à travers l’un des sports les plus populaires au pays.

Mon fils aîné est un joueur de hockey junior et je veux qu'il ait un bâton pour que son coéquipier assis juste à côté de lui puisse le regarder et poser des questions sur l'objet de ce bâton.Mon fils sera capable de raconter l'histoire. Il pourra expliquer les symboles et l'utiliser comme sujet de conversation , explique Clay DeBray.

Je veux m'assurer que la plume d'aigle est placée sur la lame, car lorsqu'elle est levée dans les airs pour célébrer après un but, elle est la plus proche de notre créateur.

Des milliers de bâtons de hockey aux couleurs orange et noirs sont vendus partout au Canada. Photo : (Gracieuseté : Clay DeBray)

M. DeBray a travaillé avec Eugene Arcand, un aîné de la Nation crie de Muskeg Lake, tout au long du processus de conception.

M. Arcand a fréquenté le pensionnat pour Autochtones St. Michael, dans la région de Duck Lake, ainsi que le pensionnat pour Autochtones de Lebret, tous en Saskatchewan, dans les années 1950 et 1960.

Selon Eugene Arcand, le Canada doit faire un meilleur travail pour répondre aux 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

Sinon, dit-il, il sera impossible de se réconcilier avant que les gens ne comprennent pleinement la vérité sur ce qui s'est passé dans les pensionnats pour Autochtones au Canada. Pour lui, les bâtons pourront contribuer à diffuser cette éducation publique si nécessaire .

Le hockey sport comme moyen de sensibilisation

Clay DeBray dit ne pas avoir vécu au temps de cette période traumatisante des pensionnats pour Autochtones. Cependant, il souhaite faire sa part pour sensibiliser l'opinion publique.

Il a déjà vendu des chandails orange. Toutefois, il affirme qu'il n'a pas vu des gens les porter pendant des jours autres que le 30 septembre qui est la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

C'est la raison pour laquelle il s'est tourné vers le hockey, une passion qu'il partage avec des gens de partout au Canada, afin de maintenir le sujet au premier plan durant toute l'année.

Les bâtons de hockey "Chaque enfant compte" ont été mis en vente à la Première Nation de Flying Dust. Photo : (Gracieuseté : Clay DeBray)

Patricia Dorion, de Le Pas au Manitoba, a entendu parler des bâtons. Elle affirme que son petit-fils de neuf ans les a vus sur la plateforme TikTok et en a demandé un.

Il a dit que les gens devaient savoir ce qui est arrivé aux survivants. Il a dit que mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père ont survécu aux pensionnats , raconte Patricia Dorion. Je suis fière de lui et il est fier de qui il est.

Selon elle, l'ère des pensionnats pour Autochtones ne peut plus être un secret.

De son côté, le professeur de littérature et sport autochtones au Département d'anglais de l'Université Queen's Sam McKegney affirme que les patinoires de hockey sont un bon endroit pour qu'un plus grand nombre de Canadiens puissent en apprendre davantage sur le mouvement Chaque enfant compte .

Une partie de ce que le bâton cherche à faire est d'exploiter le capital culturel populaire du hockey afin d'encourager les Canadiens à penser et à agir différemment. Il y a là une réelle opportunité , a déclaré Sam McKegney.

Déjà, des milliers de bâtons sont vendus partout au Canada. Environ 3000 bâtons sont expédiés aux détaillants, dont Extreme Hockey and Sport à Regina.

Nous avons reçu beaucoup de demandes à leur sujet. Je ne pense pas qu'ils dureront très longtemps. C'est quelque chose de très spécial pour notre marché et notre culture se réjouit le directeur général du magasin, Donny Uhren.

Une partie des profits sera reversée à des organisations qui œuvrent envers la réconciliation. Déjà, Clay DeBray travaille sur la deuxième version avec un nouveau dessin et envisage de l'étendre aux bâtons de gardien de but.

Avec les informations de Will McLernon