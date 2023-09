Alors que la Ville du Grand Sudbury mène une révision de sa politique sur les services en français pour la première fois depuis son adoption en 2001, des résidents francophones ont de grandes attentes concernant la correction des lacunes qu’ils observent.

Le président du Club Accueil Âge d'Or Azilda, Laurent Henri, est catégorique. La Ville doit pouvoir communiquer en français avec les organisations comme la sienne.

Stella Meilleur et Jeannette Chartrand, membres du Club Accueil Âge d'Or Azilda, affirment aussi que les services en français, particulièrement au téléphone, laissent à désirer dans le Grand Sudbury.

M. Henri, résident de longue date d’Azilda, commence à perdre patience, alors qu’il a pu observer un déclin du français au fil des fusions municipales. C'est le temps! Comment ça se fait qu'il faille se chicaner encore pour qu'ils nous parlent en français?

La communauté d’Azilda, qui a reçu ce nom au début du 20e siècle, faisait partie de la ville de Rayside-Balfour, majoritairement francophone, de 1973 à 2001.

Pendant cette période, la langue de travail à la Ville était le français, une pratique qui ne s’est pas perpétuée lors de la fusion municipale de 2001 qui a créé le Grand Sudbury.

Un rapport produit par l’historien Serge Dupuis pour l’Association canadienne-française de l'Ontario du grand Sudbury recommande justement à la Ville de créer des équipes dont la langue de travail est le français pour valoriser la langue et assurer de meilleurs services.

Le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, appuie l'esprit de la démarche de l’ ACFO .

Il note que certains employés municipaux sont inquiets lorsqu’il est question de langue. Nos collègues, nos alliés se disent "est-ce que moi, je vais perdre mon emploi parce que je ne parle pas français?"

Il faut leur dire que non… Tout le monde bénéficie d'une ville bilingue, ajoute M. Lefebvre.

Si les résidents d’Azilda ont une certaine garantie concernant les services en français selon la politique adoptée en 2001, ce n’est pas le cas pour les francophones de tous les secteurs du Grand Sudbury.

Andrée-Michelle D'Aoust-Messier a eu peine à inscrire ses enfants à des cours de natation en français.

Selon Andrée-Michelle D'Aoust-Messier, travailler en français permet de s'améliorer et de pratiquer différentes expressions.

Elle demande une offre active de services en français partout dans la ville, entre autres parce que certains francophones n’osent pas les demander.

C'est la réalité des Franco-Ontariens, des Franco-Ontariennes. On est bilingues et on va accommoder les autres. Pour moi, c'est très important d'offrir les services avant que la demande existe.