Un appel d’offres pour réparer le phare de Cap-des-Rosiers

Si l’incertitude planait quant au sort du phare de Cap-des-Rosiers à Gaspé il y a quelques jours, Pêches et Océans fait finalement un pas vers la mise à niveau du plus haut phare au pays.

Le MPO lancera des appels d’offres au courant de la semaine dans le but de trouver les entreprises qui seront responsables des travaux de réparation de l’infrastructure.

C’est ce qu’affirme la ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, dans une déclaration écrite envoyée mercredi.

[…] Le MPO est maintenant prêt à passer à la prochaine étape. J’ai donc le plaisir de vous annoncer qu’à partir de cette semaine, des processus d’appel d’offres seront lancés...

Les visiteurs n’étaient plus admis dans l’infrastructure depuis le 13 juillet dernier, moment où Pêches et Océans avait ordonné sa fermeture pour une durée indéterminée pour des raisons de santé et de sécurité.

D'après la communication de la ministre, une inspection de la structure du phare ainsi qu’une analyse des moisissures ont été réalisés au mois d’août et septembre derniers. Le ministère peut donc aller de l’avant.

Les appels d’offres qui seront lancés prochainement concernent des travaux à court terme pour espérer une réouverture du phare au public lors de la prochaine saison touristique.

Ça serait un plan à court terme pour empêcher les infiltrations d’eau à l’intérieur du phare pour empêcher qu’il se dégrade , précise Lucie Bergeron, qui est membre du comité qui gère le Site historique maritime du phare de Cap-des-Rosiers.

Selon Mme Bergeron, les travaux dont il est question viseraient à réparer les rebords de fenêtre de marbre qui menacent de s’effondrer, à colmater les fissures extérieures et à remplacer certaines planches de bois endommagées et pourries à l’intérieur du phare.

Si ce n’est pas complété à l’automne, ça sera au printemps prochain, parce qu’ils veulent essayer de ne pas perturber notre prochaine saison touristique , explique Lucie Bergeron, qui a rencontré par visioconférence mercredi matin des représentants de Pêches et Océans.

Ouvrir en mode plein écran Une centaine de personnes s'était rassemblée en juillet dernier pour protester contre la décision de fermer le phare aux visiteurs en pleine saison touristique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Mme Bergeron, qui est aussi la présidente de la Corporation des gestionnaires de phare de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, voit cette annonce comme une prise en charge du dossier par Pêches et Océans.

C’est une bonne nouvelle. C’est un bon début, parce qu’avant, on n’avait rien. On s’en va dans la bonne voie et on voit qu’ils veulent vraiment essayer de le préserver le plus possible.

La question des coûts et de l’échéancier de ces travaux demeure inconnue pour l’instant.

Affaissement

Entre-temps, un enjeu d’affaissement à l’arrière du phare s’est ajouté au dossier.

« Lorsqu’ils sont venus installer la clôture en métal autour du phare quand ils l’ont fermé, ils ont mis à certains endroits des blocs de béton. C’est un de ces blocs qui s’est enfoncé dans le sol.

La visite d’un entrepreneur est prévue dans les prochaines semaines. Étant donné qu’il s’agit d’un site patrimonial, une supervision archéologique sera également effectuée.