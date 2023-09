Le PC multiple ses attaques envers le NPD et fait de la publicité dans un journal

Les progressistes-conservateurs multiplient leurs attaques contre le Nouveau parti démocratique (NPD) du Manitoba à moins d'une semaine de l'élection provinciale au Manitoba, alors que les sondages suggèrent que les néo-démocrates sont en avance pour former le prochain gouvernement.

Dans une pleine page publicitaire publiée mercredi dans le Winnipeg Free Press, le PC attire l'attention sur les accusations criminelles portées contre le chef du NPD , Wab Kinew et le candidat sortant de Keewatinook, Eric Redhead dans le passé.

Le Parti progressiste-conservateur indique aussi que le candidat sortant de Fort Garry, Mark Wasyliw a défendu des délinquants sexuels et des trafiquants de drogue en tant qu'avocat de la défense. Le PC s'en est pris aussi à quatre autres candidats pour des convictions politiques affichées sur les médias sociaux notamment.

Ne pariez pas sur le NPD , vous aurez une très mauvaise main , peut-on lire en anglais dans l'annonce. Avec aucune expérience dans la gestion d'un gouvernement, ne croyez pas au bluff. Jetez tout le jeu de cartes du NPD .

L'annonce qualifie le chef du NPD Wab Kinew de plaisantin qui a déjà été accusé d'agression domestique, de conduite en état d'ivresse et d'agression violente d'un chauffeur de taxi .

Wab Kinew a ensuite reçu le pardon pour ses condamnations de 2003 et 2004 pour conduite en état d'ivresse et agression d'un chauffeur de taxi. Deux accusations de violence conjugale, impliquant une ancienne conjointe, ont ensuite été suspendues, et Kinew a toujours nié ces accusations.

Lorsqu'il s'est présenté pour le NPD à l'élection partielle de Thompson en 2022, M. Redhead a révélé à Élections Manitoba son inculpation de 2006 pour voies de fait, pour laquelle il a reçu une absolution inconditionnelle.

Le porte-parole des progressistes-conservateurs et ancien député de McPhillips Shannon Martin soutient que son parti souhaite que les électeurs en sachent plus sur les candidats du NPD .

Si Wab ne veut pas partager les informations sur le passé de ces personnes qui se présentent sous sa bannière alors nous sommes plus qu'heureux de le faire. Je pense qu'il serait irresponsable de notre part de ne pas veiller à ce que tous les électeurs soient informés , affirme M. Martin.

Shannon Martin est l'ancien député progressiste-conservateur de la circonscription Mcphillips. Il ne brigue pas de nouveau mandat.

Cette annonce survient quatre jours après que les progressistes-conservateurs aient publié une pleine page de publicité dans le Free Press présentant plusieurs positions politiques. Une grande partie de l'article souligne l'opposition du parti à une fouille, dans la décharge de Prairie Green pour retrouver les dépouilles de femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé.

Une autre publicité sur un panneau d'affichage promeut le soutien du PC pour les droits parentaux .

Wab Kinew a déclaré, mercredi en conférence de presse, que les publicités du parti au pouvoir donnaient l'impression que les progressistes-conservateurs étaient désespérés.

Le chef du NPD, Wab Kinew, entourés de candidats lors d'une annonce ( Photo d'archives)

Je suis heureux que le PC s'en prenne maintenant à moi plutôt qu'aux enfants transgenres ou aux femmes dans les sites d'enfouissement. J'ai signé pour cela. Je savais dans quoi je m'embarquais. Les enfants transgenres et les familles des victimes de meurtres ne le savaient pas , a-t-il dit.

Si, en tant que Manitobain, vous n'aimez pas ces attaques à l'américaine, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aller voter, dès maintenant. Vous pouvez voter pour tourner la page sur [la chef du PC] Heather Stefanson et le PC . Vous pouvez voter contre ce style de politique , affirme-t-il.

Une stratégie pour se faire remarquer, selon des politologues

Le professeur émérite d'études politiques à l'Université du Manitoba Paul Thomas souligne que les publicités ressemblent à celles qui sont devenues populaires aux États-Unis.

Cette publicité est plus méchante et plus vicieuse que d'habitude. Elle part d'une bribe d'information sur un certain nombre de candidats du NPD et l'amplifie, la déforme, la rend sensationnelle et déforme ce qu'ils représentent , indique-t-il.

On considère que c'est la façon de gagner une élection à n'importe quel prix. Ainsi, si vous êtes en retard dans les sondages et que vous voulez réveiller les électeurs qui, selon vous, ne sont pas particulièrement engagés dans votre campagne, cela se fait remarquer , ajoute-t-il.

Deux sondages récents ont suggéré que le soutien populaire pour le NPD du Manitoba est plus fort que pour le Parti progressiste-conservateur.

Le professeur en science politique à l'Université de l'Alberta Frédéric Boily est d'avis que cette publicité est un aveu de faiblesse

Si les progressistes-conservateurs étaient en confiance et leurs sondages internes montraient qu'ils étaient vers une réélection, je ne crois pas qu'on aurait besoin d'aller avec ce type de publicité négative qui remue de la boue , analyse-t-il.

À la dissolution de l'Assemblée législative, les progressistes-conservateurs détenaient 35 sièges, le NPD en avait 18 et les libéraux en avaient trois. Un siège était vacant.

Avec des informations de Bartley Kives et d'Anne-Louise Michel