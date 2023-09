Les cibles de logements de la C.-B. sont-elles réalistes et suffisantes?

Le Syndicat des locataires de Vancouver juge insuffisantes les cibles de construction d'habitations dans 10 municipalités annoncées mardi par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un tout petit pas. Ce dont on a besoin, c'est de faire des grands pas et même des sauts , lance Aissa Aggoune, membre du comité directeur du Syndicat des locataires de Vancouver.

La Colombie-Britannique a annoncé mardi des objectifs de construction d'habitations visant 10 municipalités. Parmi celles-ci, le district de Saanich doit construire plus de 4600 logements d’ici 2028, tandis que près de 29 000 nouveaux logements sont attendus en ce qui concerne la ville de Vancouver.

Selon Aissa Aggoune, les cibles de construction imposées ne sont pas suffisantes pour répondre à court terme aux besoins criants de logements, que ce soit à l'échelle de la ville de Vancouver ou même de la province.

Publicité

On parle d'environ 60 000 logements sur cinq ans, alors qu’à côté de ça, on a un gouvernement fédéral qui a une politique d'immigration ouverte ou le Canada va accueillir environ 1,5 million de migrants ou d'immigrants entre 2023 et 2025 , précise-t-il. Donc on a un gros problème au niveau des chiffres. Ça ne colle pas du tout.

Un autre enjeu : l’abordabilité

Aissa Aggoune dit craindre aussi que les prix des loyers des logements qui seront construits ne soient pas en dessous des prix déjà très élevés des logements actuellement sur le marché.

On l'a vu, avec les logements dits sociaux qu'ils ont construits. On voit des loyers pour une chambre à 2000, 2200 dollars. Alors oui, c'est moins que la moyenne qui est à 2500 ou 2600 dollars, mais ça reste loin d'être abordable , dit-il.

Le conseiller municipal du district de Saanich, Teale Phelps Bondaroff, s'interroge aussi quant à la capacité de garantir des prix abordables. S’il félicite l’initiative du gouvernement, il admet qu’il manque de discussions entre les différents ordres gouvernementaux concernant l'abordabilité de ces futurs logements.

Publicité

On a besoin de travailler avec les différents paliers du gouvernement et les différents partenaires pour s’assurer qu’on a des logements inférieurs au prix du marché, parce que ce n'est pas seulement une question de construire des nouveaux logements, ils doivent être abordables.

Des limites hors du contrôle des municipalités

Teale Phelps Bondaroff indique qu’il y a plusieurs éléments qui sont hors du pouvoir des municipalités et qui pourraient freiner l'avancée vers les cibles de construction imposées par la province.

Des choses comme les taux d'intérêt, la pénurie de main-d'œuvre et de tous les matériaux , dit-il. En tout, le district de Saanich doit construire 4610 logements au cours des cinq prochaines années alors qu'habituellement, la municipalité n'approuve qu'environ 300 mises en chantier par année, selon le conseiller municipal. Ce qui représente trois fois plus de constructions annuelles.

Teale Phelps Bondaroff admet que si le district de Saanich est prêt à construire plus de logements abordables sur les terrains municipaux, il aura toutefois besoin d’un coup de pouce financier.

Selon moi, avec ces objectifs, on a besoin d’une collaboration avec le gouvernement provincial et on a besoin d’une aide financière. C’est aussi simple que ça. On a besoin d’une aide financière pour aider à l'implémentation de ces objectifs.

Il ajoute que ces fonds permettront entre autres de construire les logements, mais aussi d'améliorer le fonctionnement afin d'atteindre ces objectifs qu’il considère comme ambitieux .

Des objectifs insuffisants

L’Association des entrepreneurs indépendants et des entreprises croit qu’il faut une meilleure collaboration des trois ordres de gouvernement pour mener à bien cette initiative.

Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on se renvoie la balle. L'hôtel de ville regarde la province, la province regarde le gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral regarde la province et l'hôtel de ville. Il y a donc beaucoup de doigts pointés , souligne Chris Gardner, président de l’association.

Il déplore des objectifs insuffisants. Si l'on compare le nombre de logements construits au cours des cinq dernières années dans bon nombre de ces municipalités à l'objectif fixé par le gouvernement pour les cinq prochaines années, on constate qu'il n'y aura pas vraiment d'augmentation de l'offre.

Il ajoute qu’à Vancouver, ce ne sont que 545 logements supplémentaires qui seront construits au cours des cinq prochaines années comparativement aux cinq années précédentes.

En fait, les objectifs ne sont pas si agressifs et ils ne vont pas faire bouger l'aiguille de l'offre.

Avec des informations de Benoît Ferradini et Wildinette Paul