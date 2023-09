Procès Nygard : il était impossible pour les plaignantes de s’enfuir, selon la Couronne

À Toronto, la Couronne au procès de Peter Nygard affirme que l'homme d'affaires de 82 ans contrôlait le mécanisme de fermeture de sa suite secrète, lorsqu'il invitait ses présumées victimes à visiter son atelier, afin de les empêcher de fuir. Le Manitobain est accusé de cinq chefs d'agression sexuelle et d'un autre de séquestration pour des faits qui se seraient produits entre 1986 et 2005.

Peter Nygard a plaidé non coupable jeudi lors de la sélection du jury, qui est composé de sept femmes et de sept hommes [12 jurés et deux suppléants, NDLR ]. Les plaignantes étaient âgées de 16 à 28 ans à l'époque des faits qui lui sont reprochés.

Dans ses arguments d'ouverture, la Couronne a expliqué au jury que le designer attirait de jeunes femmes sous des prétextes pour les violer dans son ancien atelier situé au numéro 1, rue Niagara au centre-ville de Toronto.

Peter Nygard sourit au photographe de CBC en quittant le palais de justice de Toronto à l'issue du deuxième jour d'audience à son procès. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

L'atelier était en fait le quartier général de Peter Nygard et de sa défunte compagnie Nygard International. L'édifice luxueux a été entièrement rénové en 1984 aux goûts du créateur de mode.

Petit tour du propriétaire

La Couronne a projeté au jury des photographies d'époque, en décrivant les fonctions de chacune des pièces.

On y trouve au rez-de-chaussée un atrium, agrémenté d'immenses plantes, qui fait la hauteur des cinq étages et une salle de conférence.

Les 2e, 3e et 4e étages sont à aire ouverte et contiennent des salles d'exposition, des estrades de défilé et des bureaux avec une vue sur la Tour CN.

L'ancien quartier général de Peter Nygard à Toronto, avec les appartements privés au cinquième étage Photo : Radio-Canada / CBC (archives)

La suite privée se situe au 5e étage avec le gymnase, le salon Berlin et le bureau privé du designer. On accède à la chambre à coucher par un escalier en colimaçon qui descend jusqu'au rez-de-chaussée ou par le bureau privé, qui communique avec le salon.

Du gymnase, il est possible d'assister à un défilé à l'étage inférieur grâce à une vue en plongée dans l'atrium. Le toit du penthouse est rétractable.

La suite privée est munie d'un grand lit, d'un foyer surmonté d'un téléviseur et d'une salle de bain.

L'ancienne résidence de luxe de Peter Nygard sur son île privée des Bahamas Photo : Radio-Canada / CBC News

L'édifice a été depuis vendu et rénové, si bien que les pièces originelles ont disparu avec le temps.

Les plaignantes ont porté plainte à la police de Toronto en octobre 2021 après des années de silence, si bien que la police n'a pu enquêter sur les lieux de l'ancien quartier général qu'en juin 2022.

La Couronne a d'ailleurs appelé à la barre des témoins mardi l'expert en architecture médicolégale, Abi Yusufi, du Service de police de Toronto, pour dessiner les plans de l'édifice de l'époque.

Une suite privée secrète

Le procureur Neville Golwalla croit que la chambre au 5e étage était en fait une pièce secrète où les agressions se sont produites.

Selon lui, Peter Nygard pouvait contrôler le mécanisme d'ouverture de la porte pour empêcher les femmes de fuir. Me Golwalla soutient que la porte était même dépourvue de poignées.

David Gauthier, qui a dirigé les travaux d'aménagement du quartier général de l'entreprise, confirme que l'édifice comptait deux chambres, une à l'étage et l'autre au penthouse de l'édifice.

Il confirme qu'il connaissait l'existence de la suite de son ancien patron. Mais je ne peux vous dire si cette suite faisait partie des tours guidés qu'il offrait au public , dit-il à la barre des témoins.

Il souligne que les touristes prenaient plaisir à prendre en photo le nouvel édifice d'allure avant-gardiste, lorsqu'il rendait visite à son ancien patron.

De gauche à droite : Peter Nygard, ses avocats et la procureure Ana Serban au lutrin devant le juge Goldstein de la Cour supérieure de l'Ontario Photo : Radio-Canada / Pam Davies

M. Gauthier s'est toutefois contredit au sujet de la présence de poignées et de serrures sur la porte.

Il avait dit mardi en se remémorant sa déposition à la police qu'il n'y en avait pas à l'époque. Il s'est ensuite ravisé mercredi en précisant que la porte était bien munie d'une poignée.

M. Gauthier précise que la suite comportait bien deux sorties : celle qui communiquait avec le bureau et le salon Berlin et celle qui donnait sur l'escalier en colimaçon.

Le procureur Golwalla prétend que les invitées de Nygard entraient dans la suite en accédant au salon.

Le procureur Neville Golwalla interroge David Gauthier à la barre des témoins. L'avocat Brian Greenspan et son client Peter Nygard sont assis à sa gauche. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Dans son contre-interrogatoire, l'avocat de la défense, Brian Greenspan, a néanmoins laissé entendre que la chambre à coucher de son client ne comportait aucune entrée secrète et qu'elle n'était pas cachée entre deux murs comme le prétend la Couronne.

Le salon était réservé aux discussions entre M. Nygard et ses associés , poursuit l'ancien entrepreneur .

M. Gauthier reconnaît toutefois qu'il y avait une paroi quasi invisible entre le salon et le bureau, qui permettait d'accéder à la chambre à coucher. Si vous ne saviez pas qu'une porte s'y trouvait, vous ne l'auriez jamais deviné , dit-il.

Me Greenspan lui a aussi fait dire que Peter Nygard n'était pas le seul à utiliser les deux chambres de l'édifice et qu'elles servaient à ses invités de passage à Toronto, comme des amis ou des membres de sa famille.

Le juge Robert F. Goldstein écoute attentivement le témoigne de David Gauthier. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

M. Gauthier affirme que le fils de l'accusé utilisait bien la suite privée de son père lorsqu'il venait à Toronto.

Il confirme en outre à la défense que Peter Nygard fréquentait souvent son quartier général en compagnie d'une petite amie et qu'il n'était jamais seul.

Dans ses questions, Me Greenspan rappelle que son client appréciait son quartier général de Toronto et qu'il aimait faire faire le tour du propriétaire à ses invités, parce qu'il était fier de ses origines finlandaises que l'on pouvait reconnaître dans les matériaux de construction de l'édifice.

Aucun état d'intoxication

Le procureur Golwalla laisse par ailleurs entendre que Peter Nygard n'a pas violé les plaignantes sous l'effet d'une intoxication quelconque.

Son prochain témoin à charge est un autre entrepreneur en bâtiment. Marcel Buisse a travaillé pour Peter Nygard de 1991 à 2018.

L'avocat Brian Greenspan contre-interroge Marcel Buisse qui témoigne par visioconférence à partir d'un pays non identifié en Europe. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il explique qu'il a commencé à travailler pour le créateur de mode au Manitoba, où Peter Nygard avait à l'époque une résidence et un atelier à Winnipeg ainsi qu'une maison de campagne près de la frontière américaine.

J'ai ensuite travaillé à ses autres propriétés à Toronto, New York, Los Angeles, Fort Lauderdale, Shanghai et dans les Bahamas et dans la plupart des autres provinces du Canada , se souvient-il.

M. Buisse se souvient qu'il socialisait volontiers avec son patron à l'époque. Il consommait très peu, trois bières et un verre de vin durant toute une soirée , se rappelle-t-il.

Peter Nygard, assis en bas à gauche, écoute son ancien employé, Marcel Buisse, qui a travaillé pour le compte du créateur de mode durant 27 ans. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La défense lui rappelle que son client ne consommait en effet ni drogue ni alcool, parce qu'il prenait soin de lui. Oh oui, il était contre la drogue et la cigarette , il était en bonne santé, confirme M. Buisse.

M. Buisse confirme par ailleurs dans son contre-interrogatoire que la chambre à coucher de Peter Nygard à son quartier général de Toronto comportait deux portes de sortie.

Je n'y suis pas allé très souvent, quatre fois, six fois peut-être, mais on y accédait par le salon et le bureau privé... il y avait aussi une porte dérobée menant à un escalier , conclut-il.

Les témoignages des deux entrepreneurs montrent par ailleurs que Peter Nygard était richissime.

Outre ses propriétés dans le monde, il possédait de nombreuses voitures de luxe, un yacht de 140 pieds et une île dans les Bahamas, qu'il avait baptisée Nygard Key.