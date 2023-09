Des retraités handicapés demandent à vivre dans la dignité

Des retraités en situation de handicap militent contre la réduction de leur chèque de pension. Leur combat contre les pénalités imposées par le Régime de rentes du Québec (RRQ) n’est pas terminé.

Pour eux, le cap des 65 ans est un passage difficile, car toute personne ayant touché une rente d’invalidité entre 60 et 65 ans se voit imposer une réduction de son chèque de retraite pouvant atteindre 36 %.

Dans le système actuel, les années qui n’ont pas été cotisées pour cause d’invalidité sont considérées au même titre qu’une retraite anticipée.

Pour moi c'est révoltant s’indigne Sylvie Tremblay. Elle est inquiète, au mois d’octobre, elle soufflera 65 bougies. Ils nous pénalisent à 65 ans comme si on avait fait une demande anticipée de retraite [...] On l’a pas choisi d’être invalide, c’est pas notre faute .

Je fais de l’anxiété par rapport à ça. Je vois que c’est beaucoup d’argent qui va baisser.

Depuis 2015, l’ancienne infirmière en psychiatrie atteinte d’arthrite psoriasique, touche la rente d’invalidité. Dès le mois de novembre, elle tombera sous le RRQ , qui prendra en compte les années non cotisées.

Selon les estimations de Mme Tremblay, ses revenus mensuels baisseront de plus de 35 %. C’est plusieurs centaines de dollars par mois en moins, approximativement 500 dollars par mois se désole celle qui cherche comment réduire un train de vie déjà modeste, alors que ses dépenses médicales sont nombreuses.

Un pas en avant, deux pas en arrière

La pénalité avait été contestée par recours collectif devant le Tribunal administratif du Québec ( TAQ ) qui a donné raison aux plaignants. Une décision du 28 juillet 2023 conclut que les pénalités imposées par le Régime de rente du Québec ont un caractère discriminatoire.

Toutefois, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) compte porter le jugement en appel.

Me Sophie Mongeon. Photo : Radio-Canada

Ça a été vraiment une grosse déception a réagi Me Sophie Mongeon, l’une des procureurs responsables du recours collectif. Selon elle, le dossier est en cours depuis 2017. Elle appréhende les étapes suivant l’appel. On sort des tribunaux spécialisés, on s’en va dans les tribunaux de droit civil. Ensuite il y a la Cour supérieure, la Cour d’appel et la Cour suprême, et là c’est une autre histoire.

Me Mongeon indique par ailleurs que les plaignants n’ont pas les moyens financiers de poursuivre les démarches dans ce dossier.

Les Invalides au front

Selon le RRQ , parmi les 2,1 millions de personnes retraitées, environ 70 000 ont bénéficié d’une rente d’invalidité. Ils sont actuellement au nombre de 28 000.

Depuis un an, un groupe s’est formé sur les réseaux sociaux pour se mobiliser contre la pénalité du RRQ, Les Invalides au front.

Le père de Kevin, Richard McLean est l'un des cinq retraités handicapés à avoir lancé le recours collectif. Photo : Radio-Canada

Le modérateur du groupe est Kevin McLain, le fils de Richard McLain, l’un des instigateurs du recours collectif.

Kevin a repris le combat de son père, aujourd’hui décédé. L’entêtement du gouvernement à vouloir aller en appel ne reconnaît pas cette discrimination qui s’attaque aux plus vulnérables.

L’opposition officielle réagit

La CAQ doit se ressaisir et reculer sur sa décision d’aller en appel a exhorté Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés en réaction à la nouvelle de l’intention du gouvernement d’aller en appel.

Elle évoque une vision de colonne de chiffres et demande davantage d’humanité.

Linda Caron, porte-parole libérale pour les aînés et les proches aidants Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le ministre des Finances Éric Girard n’a pas souhaité apporter de commentaire. Son cabinet a réagi par écrit, indiquant que la contestation est basée sur des erreurs de fait.

Avec les informations de Philppe L'Heureux