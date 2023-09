Vaincre la pauvreté réduira les crises sociales dans les municipalités, selon un expert

Selon le criminologue et titulaire de la Chaire d'études sur la justice au collège NorQuest, Daniel Jones, la résolution de la plupart des problèmes sociaux rencontrés dans les municipalités passera par une lutte efficace contre la pauvreté. Il a soutenu cette thèse, mercredi, lors d'un atelier portant sur les causes des désordres sociaux, au Congrès des municipalités de l’Alberta.

Le désordre et la criminalité sont souvent le résultat de traumatismes et de situations de pauvreté, affirme Daniel Jones, qui avance que 97 % des femmes et 95 % des hommes incarcérés sont des survivants de traumatismes.

Nous devons investir dans la thérapie cognitivo-comportementale, plutôt que de mettre des pansements et croire que la prison va régler le problème.

La prison ne va pas régler le problème.

Selon l’expert, l'exemple des États-Unis, qui ont les taux de récidive les plus élevés et les taux d'incarcération les plus élevés par habitant, montre que l’approche carcérale de la lutte contre le désordre social n'est pas une réussite. Il recommande l’approche par compassion, qui consiste à comprendre et s'assurer que les gens ont les ressources dont ils ont besoin, notamment en santé mentale et en logement.

Publicité

Cet ancien agent du service de police d’Edmonton dit que l’approche peut sembler coûteuse, mais qu'elle est nécessaire et avantageuse à moyen et à long terme. Selon lui, si les gens sont logés, s’ils suivent un traitement, la criminalité et la violence diminueront et les différents gouvernements n'auront plus plus à payer pour cela.

Le problème est que tout le monde veut une solution miracle pour le résoudre aujourd'hui. Le problème ne sera pas résolu aujourd'hui. Il le sera dans quatre ou cinq ans.

Debbie Derocher, adjointe au maire d'Alberta Beach sur la rive sud-est du lac Sainte-Anne, soutient que les vols et la consommation de drogues sont monnaie courante dans la petite communauté située à 60 km à l'ouest d'Edmonton.

Nous avons toujours essayé d'arrêter et de détenir les personnes qui consomment de la drogue au lieu de chercher à savoir pourquoi. Comment en est-on arrivé là?

Cette session a permis de mettre en lumière et de clarifier les problèmes auxquels sont confrontées toutes les communautés , affirme-t-elle.

Publicité

Les défis de la prise en charge

Les sans-abri et les toxicomanes souffrant de troubles mentaux sont un problème majeur rencontré par la plupart des municipalités albertaines.

Selon Dylan Brassy, conseiller municipal à Grande Prairie, les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale méritent qu'on leur offre de la compassion et des moyens réalistes de se rétablir. L'effondrement de ces systèmes sociaux a donc un impact considérable sur les communautés locales et sur les budgets municipaux.

Selon le conseiller municipal Mark Boychuk, l'approche compassionnelle telle que présentée par le criminologue est amorcée à Rivière-la-Paix. Nous avons mis en place un groupe de travail sur la santé mentale et la toxicomanie avec toutes les municipalités qui nous entourent afin de résoudre nos problèmes locaux avec des résultats locaux.

Cependant, souligne-t-il, la municipalité dispose d’un centre correctionnel provincial qui libère environ 300 personnes sans-abri chaque année. On les dépose au centre-ville. Ils n'ont ni argent, ni nourriture, ni moyen de rentrer chez eux. Et beaucoup de ces personnes ont des problèmes sous-jacents de santé mentale et de toxicomanie, ce qui cause beaucoup de problèmes.