Même si le conseil municipal de Sept-Îles est dégarni à la suite des démissions de Steeve Beaupré et de Denis Miousse lundi, les affaires municipales suivent leur cours.

Avec le départ d’Élizabeth Chevalier survenu en février dernier, la Municipalité ne compte plus que sept élus en poste.

C’est toutefois suffisant pour que la Ville demeure fonctionnelle, selon le président de l’élection partielle et greffier adjoint, Denis Clements. Le quorum de six élus sur dix — soit la moitié plus un — est respecté, ajoute celui qui est aussi directeur des services à la communauté.

Que se passe-t-il si le quorum est perdu?

Advenant d'autres démissions et la perte du quorum, la Commission municipale du Québec délèguerait deux administrateurs pour accompagner la Ville dans sa gestion quotidienne, le tout en vertu de la Loi sur la Commission municipale.

C’est ce qui est appelé l’administration provisoire . En ce moment, cinq municipalités au Québec sont dans cette situation : Laverlochère-Angliers, Méchins, Padoue, Sainte-Apolline-de-Patton et Vaudreuil-sur-le-Lac.

La personne viendrait remplacer le conseiller municipal, mais toujours en travaillant avec les élus qui sont en place. Donc on ne parle pas des grosses décisions. C'est vraiment pour s'assurer du maintien des activités de la municipalité , précise Denis Clements.

L’avis d’élections partielles pour le 12 novembre a été rendu public mardi par Denis Clements. À compter de mercredi, toute démission supplémentaire au conseil municipal nécessitera la tenue d'une autre élection partielle.

La déclaration des candidatures débute vendredi. L’ancien conseiller municipal Denis Miousse a d’ailleurs démissionné de son poste de conseiller du district Marie-Immaculée pour briguer la mairie.