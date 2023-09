Une instructrice de yoga veut soutenir la communauté autochtone à Regina

À Regina, une instructrice de yoga spécialisée en soutien face aux traumatismes offre ses services à la communauté autochtone. Shyla Gaebel veut offrir aux participants un espace sûr pour se retrouver entre eux.

Les mardis au centre Mâmawêyatitân, un cours de yoga gratuit est offert aux personnes métisses, inuit et membres des Premières Nations.

Shyla Gaebel soutient que les cours de yoga traditionnels sont parfois peu accessibles économiquement et les participants autochtones ne s'y sentent souvent pas représentés. Nous ne voyons pas beaucoup d'instructeurs qui nous ressemblent sur le tapis , soutient-elle.

Les cours, qu'elle donne depuis environ un an, débutent par une cérémonie de purification et puis se terminent par un cercle de partage et de gratitude.

Guérir avec le yoga

Shyla Gaebel a entrepris il y a quelques années un cheminement pour reconnecter avec ses racines autochtones du côté de son père, originaire de la Première Nation dakota de Sioux Valley.

C'est au cours de cette période qu’elle a commencé à suivre une formation de yoga et de soutien face aux traumatismes. Cette approche qui vise à répondre aux besoins spécifiques des survivants de traumatismes.

Si quelque chose ne semble pas bon ou est inconfortable, le participant peut sortir de la position. Il s'agit de donner le choix à ceux qui ont subi des traumatismes, parce que ce choix leur a été retiré avec tout ce qu'ils ont subi , explique Shyla Gaebel.

Ouvrir en mode plein écran Un cours de yoga autochtone donné par Shyla Gaebel en Saskatchewan, le 26 septembre 2023. Photo : Radio-Canada

L'instructrice juge que cette pratique est réparatrice pour des survivants des pensionnats autochtones qui fréquentent parfois ses cours, mais aussi des membres de familles de survivants et d'autres membres de la communauté.

Publicité

Je suis reconnaissante que nous ayons un espace pour nous réunir en tant que communauté, pour respirer, pour bouger, dans un espace sûr , explique-t-elle.

Shyla Gaebel se dit d'ailleurs épatée de voir des changements dans l'énergie des participants, dans leur façon de bouger et leur façon de respirer.