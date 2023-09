Présentée comme la cause principale de la défaillance du système de santé en Outaouais, la pénurie de professionnels en soins peut maintenant être quantifiée. Selon des documents obtenus par Radio-Canada en vertu de la Loi sur l’accès à l'information, plus du tiers des postes demeurent vacants dans la région.

Sur les 3829 postes d’infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques nécessaires au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, 1357, soit plus de 35 %, étaient vacants en date du 17 juin 2023.

Cette situation est problématique , selon Karine D'Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais(SPSO).

Ça démontre encore une fois qu'en Outaouais, c'est très problématique, le nombre de postes vacants.

Le nombre de postes vacants force aussi de nombreux employés à faire des heures supplémentaires, comme le confirment les données obtenues par Radio-Canada.

Entre janvier et mai 2023, plus de 136 000 heures supplémentaires ont été effectuées par les soignants afin de pallier le manque d’effectif.

Une surcharge de travail qui risque d'avoir un impact sur la qualité des soins, selon la présidente du SPSO .

On ne met pas en danger les patients en tant que tels. Par contre, le travail n'est pas fait à 100 %. On tourne les coins ronds , avoue Karine D'Auteuil.

D’ailleurs, un sondage réalisé pour la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) il y a quelques semaines avait révélé que plus des deux tiers des professionnels de la santé au Québec estimaient que la surcharge de travail les empêchait d'offrir des soins conformes aux normes en vigueur.

Le privé en renfort

Même s’il admet que le nombre de postes vacants demeure inquiétant dans la région, le CISSS de l’Outaouais croit qu’il faut nuancer ces données.

Le temps supplémentaire des employés ainsi que les travailleurs venus des agences privées permettent de pourvoir une partie des postes présentement vacants, comme l’explique Hugo Lemay, directeur des ressources humaines et des affaires juridiques au CISSS de l’Outaouais.

Des employés du privé viennent nous aider et donc compensent une partie de ces postes-là , confie M. Lemay.

[La] réalité serait probablement plus près de 25 à 22 % dans cette catégorie-là de vacance, ce qui est quand même élevé. Il faut donc continuer à appliquer nos stratégies pour améliorer notre recrutement.

Un problème de rétention

En plus de la difficulté à embaucher, le CISSS de l’Outaouais a du mal à garder ses employés.

Au cours des six premiers mois de cette année, 65 employés en soins infirmiers et cardiorespiratoires ont démissionné et 34 sont partis à la retraite.

Parmi les motifs de démission, M. Lemay mentionne les départs pour d’autres régions ainsi que les changements de carrière.

Une réalité nouvelle à laquelle fait face l'agence de santé régionale.

Il y avait une vocation de certaines professions, où on s'investissait [...] pour l'ensemble de sa carrière, souligne Hugo Lemay. Aujourd'hui, ça change, on a des enseignants, on a des infirmières, on a des travailleurs sociaux qui décident après un certain nombre d'années de dire "je vais essayer autre chose".

Malgré 92 embauches répertoriées pour cette même période, le Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais s'inquiète pour ses membres et pour les services aux patients.

Il appelle le gouvernement à offrir de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération afin d’attirer des travailleurs en santé dans la région.

Un vœu qui semble encore loin de se réaliser alors que le syndicat est en pleine renégociation des conventions collectives.

C'est ridicule, les offres qu'il y a sur la table, et [le gouvernement] continue de manquer de respect aux professionnelles en soins , regrette Mme D’Auteuil.

