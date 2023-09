Alors que l'avenir de la pêche à la crevette nordique est incertain, des représentants des pêcheurs sortent déçus du manque de solutions proposées lors d'une rencontre qui s’est tenue mercredi à l’initiative de Pêches et Océans Canada (MPO).

Ce comité consultatif avait pour but de faire l’état des lieux sur la saison actuelle de la pêche à la crevette et partager l’information entre différents acteurs.

Les représentants des pêcheurs de plusieurs régions au pays, qui ont fait le déplacement pour assister à la réunion à l’Institut Maurice-Lamontagne, à Mont-Joli, disent qu’aucune piste de solution n’a été abordée durant la rencontre et que l’information qui y a été partagée n’est pas nouvelle.

C’est toujours en processus, c’est toujours en analyse, c’est toujours de voir quelles sont les données qui vont servir à en arriver à une solution éventuellement… on n’a pas appris grand-chose malheureusement , affirme le directeur général de l’Association des Capitaines-Propriétaires de la Gaspésie, Claudio Bernatchez.

C’était quand même un peu décevant.

Claudio Bernatchez (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

On est déçu parce qu’on pensait que le ministère nous présenterait au moins quelques pistes de solutions, mais finalement ils ne nous ont rien présenté , ajoute pour sa part le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, Jean Lanteigne, qui était sur place.

La situation est pourtant critique pour les pêcheurs de crevettes. Les prises sont anémiques et, à quelques semaines de la fin de la pêche, moins de la moitié du quota a été débarqué à quai.

Face à cette situation, l’absence à réunion de la sous-ministre aux Pêches, Annette Gibbons, a été remarquée, notamment par M. Lanteigne.

On nous dit que l’information va circuler [à Ottawa]. On pense que oui, ça le sera, mais ça aurait été intéressant dans cette crise qu’on vit, d’avoir d’autres instances du ministère. La sous-ministre aurait dû être ici et elle ne l’était pas , fait-il valoir.

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Une rencontre nécessaire

Du côté de Pêches et Océans Canada, on indique que cette réunion a tout de même porté ses fruits.

La réunion a été fort utile, parce que ça nous permettait d’aller chercher d’autres informations qui vont être très pertinentes à la prise de décision. Pour nous, ce n’était malheureusement pas possible de parler de solutions actuellement, parce qu’on doit vraiment attendre la revue par les pairs, qui va nous permettre de voir le taux de prélèvement possible , dit le directeur général régional de Pêches et Océans Canada pour la région du Québec, Sylvain Vézina.

La haute gestion à l’administration centrale du ministère est très au fait de l’état de la situation de la crevette. On a des réunions quotidiennes pour parler de ça.

Sylvain Vézina est le directeur général régional de Pêches et Océans Canada pour la région du Québec. Photo : Radio-Canada

On voit que les taux de captures cette année ont diminué de manière importante et on est conscient qu’il y a déjà des répercussions économiques dans plusieurs milieux et pas seulement au Québec. Ça, ils le savent déjà, mais c’était important pour nous de faire un état de la situation , ajoute Antoine Rivierre, responsable régional de la gestion des pêches du MPO .

Antoine Rivierre est le responsable régional de la gestion des pêches pour le MPO. Photo : Radio-Canada

Que ce soit une diminution de quota ou encore un moratoire sur la pêche à la crevette dans le golfe du Saint-Laurent, les pêcheurs seront fixés vers la fin du mois d’octobre ou au début novembre.

Pêches et Océans Canada devrait alors à ce moment dévoiler les résultats de son évaluation annuelle du stock de crevettes.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvalon