En utilisant l'intelligence artificielle (IA), une équipe de chercheurs de l’Université de Toronto a développé des modèles qui sont capables de prédire, affirment-ils, le début du diabète jusqu'à cinq ans avant un diagnostic.

En partenariat avec plusieurs hôpitaux, les scientifiques ont utilisé les données déjà collectées par les systèmes de santé pour identifier les prédispositions à un diabète avant le premier diagnostic médical.

Ce travail a duré trois ans.

Leurs modèles ont permis de créer un tableau de bord qui identifie les populations à haut risque.

Adapter les systèmes de santé aux populations

L'objectif est d'aider les décideurs à ajuster les systèmes de santé dans le but qu’ils répondent aux besoins de prévention et comblent les manques d’accès aux soins de santé.

Ces modèles ont déjà été validés, ce qui signifie que leur capacité à prédire le début et les complications d’un diabète est établie. Cela nous permet de nous concentrer sur la mise en œuvre de ces modèles, afin de les utiliser le plus efficacement possible , déclare dans un communiqué Jay Shaw, membre de l'Institut de recherche de l'Hôpital Women’s College et professeur adjoint à la Faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto.

Les modèles ont été construits en utilisant les données médicales de plus de 2,1 millions d'Ontariens, selon la Dre Ibukun Abejirinde, chercheuse à l'Institut du Women's College et professeure à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto.

Le tableau de bord guidera la planification stratégique et la prise de décision sur les approches visant à réduire et prévenir le diabète de type 2.

L’IA nous permet de capturer davantage la variabilité des données par rapport aux résultats que nous obtenons en utilisant des méthodes plus limitées.

Bien qu'en théorie, ajoute-t-elle par courriel, le tableau de bord puisse être utilisé immédiatement à l'échelle provinciale, sa mise en place dans différents contextes et pour des groupes précis de la population devra être pilotée et testée, de préférence en utilisant des approches participatives.

Une expérimentation en banlieue de Toronto

La région de Peel, qui regroupe les villes de Mississauga, Brampton et Caledon, a été sélectionnée pour le test.

Il s’agit d’un secteur où l'on retrouve un fort taux de diabète, en hausse de 182 % entre 1996 et 2015. Sa population est diverse avec 51 % d’immigrants et 62 % qui s’identifient comme membres d'une minorité visible.

La complexité de la progression et du diagnostic du diabète et les disparités basées sur les facteurs socio-économiques ont conduit à des taux et à des résultats pires pour les populations marginalisées.

En commençant dans la région de Peel, nous souhaitons que le tableau de bord soit déployé de manière responsable et éthique pour une utilisation à travers le Canada , explique la Dre Abejirinde.

Les chercheurs de l'Université de Toronto estiment que, d'ici 2030, près de 14 millions de Canadiens seront atteints soit d’un prédiabète ou de diabète. Ces problèmes de santé pourraient coûter près de 5 milliards de dollars au système de santé.