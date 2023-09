Procès d’Alexandre Gagné : « un appel essentiel de déconstruire certains mythes »

Le procès d’Alexandre Gagné, militaire et policier accusé d’agression sexuelle, a pris fin mercredi au palais de justice de Rimouski. Après que la défense ait visé la crédibilité de la plaignante, la poursuite a insisté sur l'importance de déconstruire les mythes en matière d'agression sexuelle dans des procès comme celui-ci.

Les faits reprochés à Alexandre Gagné remontent au printemps 2021. Lors d’un exercice de combat au manège militaire de Rimouski, l’homme aurait touché les fesses de la victime alléguée lors de fouilles précédant les exercices pratiques.

Après deux jours et demi d'audiences, la juge Hélène Bouillon souhaite rendre son jugement le 6 novembre prochain.

La défense vise la crédibilité de la plaignante

La crédibilité de la plaignante a été longuement attaquée lors du plaidoyer de la défense, mercredi matin.

Me Jean-François Bouchard, qui représente Alexandre Gagné, a affirmé que les fouilles de son client étaient consensuelles et que les fouilles, de notre point de vue, ont été faites de façon raisonnable .

Selon Me Bouchard, Alexandre Gagné a toutefois été imprudent lorsqu’il a tenté un rapprochement intime avec la plaignante puisqu’elle est une collègue de travail. Ça se produit dans de nombreux contextes de travail, ça ne démontre aucune forme d’illégalité , a-t-il dit.

Lors de son témoignage mardi, Alexandre Gagné a avoué qu’il essayait de « flirter » avec la plaignante et qu’il lui a fait part de ses fantasmes sur la messagerie de Snapchat.

La différence entre le nombre de fouilles rapportées durant la journée d'entraînement par les témoins et la plaignante a été évoquée. Dans son témoignage, la plaignante a affirmé avoir été fouillée cinq fois durant la journée, alors que les témoins ont rapporté au moins une ou deux fouilles durant cette même journée.

Dans sa preuve, la poursuite a invoqué des messages par textos envoyés dans la soirée suivant l'agression sexuelle présumée. Ces messages ont été lus par la plaignante et l'un des témoins de la poursuite.

Selon la défense, la plaignante et le témoin ont rapporté avoir lu des messages différents.

Me Bouchard a demandé à la cour de se demander pourquoi la plaignante et le témoin n'ont pas pris de captures d'écran ou des notes de ces messages s’ils les trouvaient compromettants.

Les faits que la plaignante ait envoyé une photo sur Snapchat avec une partie de ses jambes dénudée et qu’elle ait eu deux matchs sur Tinder avec l’accusé, sans en avoir parlé dans son témoignage, mais seulement en contre-interrogatoire, sont des éléments qui démontrent, aux yeux de Me Bouchard, que la plaignante a beaucoup plus joué avec M. Gagné et que c’est le fun pour une nouvelle recrue [de la police] d’avoir un lien avec un policier

Selon Me Bouchard, la plaignante a fait croire à M. Gagné qu’elle avait de l’intérêt pour lui.

Me Bouchard s’est adressé au juge en lui demandant d’acquitter son client puisque la preuve du ministère public devrait créer un doute raisonnable.

Déconstruire les mythes

La poursuite a commencé sa plaidoirie en faisant un appel essentiel de déconstruire certains mythes.

Je ne peux pas croire qu’on voit une jambe ou une photo, de dire qu’il y a un contexte sexuel à la discussion.

La procureure, Me Nina Anne Tremblay, a rappelé que le consentement de la plaignante pour une fouille n’était pas un consentement à un toucher de manière sexuelle . Ce que la preuve démontre est qu’il y a eu un contact .

Me Tremblay a défendu le témoignage de la plaignante en le qualifiant de fiable, tout en ajoutant que les récits des témoins et de l’accusé ont corroboré et même rehaussé ses propos.

Notamment, en ce qui a trait à la fouille, les deux témoins qui ont été fouillés lors de la journée d’entraînement disent avoir eu une fouille par palpation. Ce qui correspond au témoignage de la plaignante. Ce que l’accusé a, pour sa part, nié.

Pour ce qui est du nombre de fouilles, les témoins ne se souviennent plus du nombre exact de fouilles qu’ils ont eu cette journée-là exactement, mais qu’ils ont dit avoir eu au moins une ou deux fouilles.

Relativement aux messages envoyés en soirée par l’accusé à la plaignante, la poursuite a rappelé que la plaignante et le témoin ont dit pratiquement la même chose et que le témoin a dit que le message était écrit au présent et non au futur comme l’accusé a affirmé dans son témoignage.

La procureure du DPCP , Me Tremblay, a aussi mis l’accent sur le rapport d’autorité entre l’accusé et la plaignante.

La victime est une subalterne dans un monde d’homme , dit-elle. Dans son témoignage, la plaignante a expliqué pourquoi elle n’a jamais demandé à l’accusé de cesser de lui écrire des messages à connotation sexuelle sur les réseaux sociaux. L’accusé était d’un rang supérieur au sien et elle dit qu'elle avait peur de représailles.

Selon la procureure, la preuve du ministère public est solide et forte .

Rappeler la notion de consentement

En entrevue avec Radio-Canada à la fin du procès, la procureure au dossier, Nina Anne Tremblay a dit qu’il est important de rappeler la notion de consentement, l’importance du consentement au niveau des gestes qui sont posés.

En 2023, après toute l’affaire Me Too, il y a des comportements qui ne sont absolument pas acceptables et qu’on ne peut pas amener devant le tribunal comme étant explicatif de certains comportements pour minimiser la crédibilité d’une victime dans la manière dont elle a agi.

L'avocat de la défense, Jean-François Bouchard, a décliné notre demande d'entrevue. Il attend que la juge rende son verdict avant de commenter le procès.