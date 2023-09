Les voisins d’un important projet résidentiel à Bécancour auront à se prononcer dimanche sur un changement de zonage qui paverait la voie à la construction de quatre immeubles comptant un total de 108 unités de logement dans le quartier de la Seigneurie Godefroy, dans le secteur Saint-Grégoire.

Des consultations publiques et une séance d’informations ont eu lieu au cours des derniers mois.

Le co-promoteur des Terrasses Godefroy, Camile Leboeuf, souhaite construire des studios, des 3 ½ et des 4 ½.

Au lieu de se concentrer sur les travailleurs des usines de la filière batterie qui viendront s’installer dans la région, Camile Leboeuf mise plutôt sur les retraités qui y résident déjà.

On veut faire un projet qui permettra aux retraités de pouvoir vendre leur maison et de laisser la place aux nouveaux travailleurs ainsi qu'aux nouvelles familles, sans qu’ils aient à quitter leur quartier. C’est proche de chez eux.

L’investisseur a d’ailleurs participé à des consultations citoyennes et à fait du porte-à-porte pour expliquer cette option. Les gens retraités pourront venir habiter dans un endroit conçu pour eux , déclare-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Camile Leboeuf, promoteur des Terrasses Godefroy Photo : Radio-Canada

Il constate que la majorité des personnes qu’il a rencontrées ont une opinion favorable et que certaines attendent même la réalisation du projet pour vendre leur maison .

Le vote du référendum se tiendra entre 10 h et 20 h au Centre culturel Larochelle. Quelque 680 citoyens sont invités à se prononcer.

Un marché en ébullition

Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le taux d'inoccupation des logements de la région demeure sous la barre de 1,1 %, et est parfois nul à certains endroits. La demande de logements affecte aussi les villes et les municipalités environnantes de Shawinigan, de Trois-Rivières et de Bécancour.

Le marché immobilier explose et influence à la fois le comportement des acheteurs, des vendeurs et celui de certains promoteurs qui arrivent de l'extérieur de la région. C’est du moins ce qu’explique le courtier immobilier Remax de Francheville, Charles-Mathieu Côté.

Mon équipe reçoit des appels de promoteurs qui nous demandent si l'on peut trouver des lots de terrain disponibles pour le développement de résidences unifamiliales ou de multiplex , dit-il. Il explique que les demandes arrivent d'aussi loin que de Boucherville et de la Rive-Nord de Montréal. Il constate d'ailleurs une forte demande pour le marché des immeubles locatifs.

La SCHL soutient que le taux d'inoccupation devrait se situer autour de 3 %, pour atteindre un point d’équilibre.

Avec la mise en place de la filière batterie, plusieurs se demandent si la filière batterie et l'arrivée à venir des nouveaux travailleurs ne sont pas en train d'amplifier la crise actuelle du logement.

