Le nouveau ministre ontarien du Logement, Paul Calandra, affirme que la province n’indemnisera pas les promoteurs immobiliers propriétaires des terrains qui seront réintégrés à la ceinture de verdure.

Le ministre explique que cette disposition sera intégrée à un projet de loi qui sera présenté bientôt et qui précisera les limites de la ceinture de verdure.

Le gouvernement Ford avait retiré des terrains de cette zone protégée, l’an dernier, pour qu’on puisse y construire des maisons. Globalement, il s’est donné comme cible la construction de 1,5 million de logements en 10 ans.

L’affaire a été décriée par l’opposition et de nombreux opposants et a mené à la publication de deux rapports très critiques de la vérificatrice générale et du commissaire à l’intégrité, qui ont estimé que le processus était inadéquat et que des promoteurs avaient été favorisés.

Deux ministres ont démissionné, dont le ministre du Logement, Steve Clark.

Grand Toronto : redécoupage de la ceinture de verdure Consulter le dossier complet Grand Toronto : redécoupage de la ceinture de verdure Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Volte-face du gouvernement Ford

Le premier ministre Doug Ford a présenté ses excuses la semaine dernière et annoncé que les terrains retirés seraient retournés à la ceinture de verdure.

La vérificatrice a estimé que la valeur des terrains retirés avait augmenté de 8,3 millions de dollars, en raison du changement de zonage.

Le gouvernement s'apprête à déposer un projet de loi qui ferait en sorte que les futurs changements à la ceinture de verdure se fassent par voie législative, et non par un changement de règlement, comme il l’avait fait en novembre.

Avec les informations de La Presse canadienne