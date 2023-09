Retour du masque lors des contacts au CHU de Québec

La recrudescence des cas de COVID-19 force les hôpitaux du CHU de Québec à imposer le port du masque lors des contacts directs entre patients, proches et professionnels. La nouvelle mesure a été annoncée au personnel lundi et mise en place pour tout le monde pendant la journée de mercredi.

C'est surtout la COVID, mais c'est sûr qu'on voit les virus plus saisonniers se pointer le bout du nez. Il y a le virus syncytial (VRS) et d'autres virus qui donnent des rhumes et des infections respiratoires , explique Dre Marie-Claude Roy, microbiologiste-infectiologue au CHU de Québec-Université Laval.

Le port du masque devient ainsi obligatoire lors des examens médicaux ainsi que dans les salles de consultations. Le port du masque devient aussi obligatoire pour les proches et visiteurs qui entrent dans la chambre d’un patient.

Selon la microbiologiste-infectiologue, les leçons apprises pendant la pandémie ont démontré l'efficacité de la mesure pour endiguer la propagation. Avant d'avoir des symptômes de COVID ou d'un autre virus respiratoire, on est potentiellement contagieux. Alors de porter un masque de façon universel, ça diminue la transmission des virus à nos clientèles et nos patients vulnérables , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Il y a de plus en plus de tests positifs à la COVID-19 dans les hôpitaux. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Il est d'autant plus efficace lorsqu’il est porté par les deux personnes qui ont à interagir ensemble.

Dans les établissements de soins, le masque était déjà obligatoire en tout temps pour ceux qui ont des symptômes de la COVID-19 ou d’autres maladies respiratoires et pour ceux en contact avec les usagers vulnérables.

Dans le contexte, le CHU rappelle aussi l’importance des autres mesures comme le lavage des mains pour limiter la propagation. Il suggère aussi à la population de se tester , de limiter les contacts et de porter le masque lorsque des symptômes sont ressentis.

Dre Marie-Claude Roy fait part de l’importance de l’hygiène respiratoire, pas seulement dans les hôpitaux. Il faut porter un masque dès qu'on a des symptômes de COVID ou de rhumes, sans même attendre d'avoir un test , relate-t-elle.

Résurgence automnale

Un resserrement du port du masque dans les hôpitaux a aussi eu lieu dans d’autres régions de la province.

C’est seulement en avril que le ministère de la Santé et des Services sociaux avait cessé d’exiger le port du couvre-visage dans les établissements de soins. Depuis, il leur laisse la latitude de prendre la décision de le réimposer si la situation épidémiologique se dégrade dans leurs installations.

Le CHU de Québec continuera de suivre la situation de près et pourrait avoir à ajuster de nouveau ses mesures selon son évolution.