Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) déclenche une enquête après une intervention de la Sûreté du Québec (SQ). Selon des informations obtenues par Radio-Canada, un homme qui aurait proféré des menaces envers les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau a été blessé par le tir d’un policier à Scotstown, en Estrie.

Les menaces contre François Legault et Justin Trudeau auraient été faites sur le réseau social TikTok. Le cabinet du premier ministre du Québec explique dans une déclaration écrite qu'il a été informé de la situation. Les menaces envers des élus, peu importe le palier [gouvernemental] et le parti, sont inacceptables et doivent être dénoncées. Maintenant, nous ne ferons aucun commentaire pour ne pas nuire au travail des policiers , fait-on savoir.

Le 27 septembre vers 5 h, le Groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec serait intervenu dans une résidence privée afin de procéder à l'arrestation d’une personne relativement à une présumée infraction criminelle. Un policier du GTI aurait aperçu la personne à travers la fenêtre de la résidence avec une arme à feu , indique pour sa part le BEI dans le communiqué.

La personne aurait pointé l’arme à feu en direction de la porte lorsque les membres du GTI seraient entrés dans la résidence. Le policier aurait fait feu en direction de la personne, qui aurait alors été blessée par le tir policier , poursuit-on.

Des premiers soins ont été prodigués sur place par des ambulanciers. L'état de l'homme, qui a été transporté à l'hôpital, serait jugé stable , précise-t-on.

Une enquête criminelle parallèle sur ces événements a été confiée au Service de police de la Ville de Montréal.