Ouvert ou fermé pour la Journée nationale de la vérité et la réconciliation?

À l’occasion de la troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, voici un petit guide pour vous aider à savoir quels services seront ouverts et fermés à Ottawa et à Gatineau.

Étant donné que la journée fériée tombe un samedi, certains services seront modifiés le lundi 2 octobre.

Il est important de spécifier que l’Ontario et le Québec ont quant à eux décidé de ne pas en faire un jour férié provincial.

À Ottawa, OC Transpo offrira un service régulier pour les journées de samedi et de lundi. Son service à la clientèle demeure également disponible.

Para Transpo va également œuvrer selon l’horaire régulier. De ce fait, les déplacements habituels ne seront pas annulés.

Du côté de Gatineau, la Société de transport de l'Outaouais offrira un service selon l’horaire normal, lundi.

Tous les règlements et toutes les restrictions de la Ville d’Ottawa en ce qui a trait au stationnement demeurent en vigueur.

Du côté de Gatineau, le stationnement dans la rue sera gratuit, lundi, aux endroits où il est normalement payant.

À Ottawa les succursales de la LCBO ouvriront à midi, lundi, et fermeront selon leur horaire habituel. Les points de vente des BeerStore seront aussi ouverts.

Du côté de l’Outaouais, les succursales de la Société québécoise du cannabis qui ne sont pas affectées par le mouvement de grève des employés seront ouvertes, lundi.

Les succursales de la Société des alcools du Québec seront également ouvertes, le 2 octobre.

À Ottawa, la plupart des grands centres commerciaux seront ouverts le 2 octobre. C’est notamment le cas du Centre Rideau, du Centre St-Laurent, de la Place d’Orléans et du Centre Bayshore.

De l’autre côté de la rivière, les Promenades Gatineau seront aussi ouvertes, lundi.

À Ottawa, les musées de l'agriculture, de l'histoire, de la nature, des sciences de la guerre et de Bytown sont ouverts. Ils offrent une entrée gratuite samedi, tout comme le Musée des beaux-arts du Canada, qui ouvre à midi.

La Galerie d'art d'Ottawa sera ouverte.

Le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada est temporairement fermé afin de se préparer pour une prochaine exposition.

Les musées municipaux, comme celui de Nepean et le site historique de Pinhey's Point, sont fermés samedi.

À Gatineau, l'Espace Pierre-Debain sera ouvert selon l'horaire habituel, lundi. Les billetteries du Centre culturel du Vieux-Aylmer et du Théâtre de l'Île seront également ouvertes le 2 octobre.

La Bibliothèque publique Ottawa a choisi d’ouvrir les portes de sept bibliothèques lundi pour donner l’occasion au public de mieux connaître l’histoire des pensionnats et leurs conséquences sur les communautés autochtones .

Les succursales de la bibliothèque municipale de Gatineau seront ouvertes le 30 septembre, tout comme le 2 octobre.

À Ottawa, aucun changement n’est prévu en ce qui a trait à la collecte du bac vert, du recyclage et des déchets. La décharge du chemin Trail sera ouverte, le lundi 2 octobre, de 7 h à 18 h.

À Gatineau, toutes les collectes seront maintenues lundi et les contenants devront être placés en bordure de rue avant 7 h. Les écocentres et le centre de transbordement seront par ailleurs ouverts selon l'horaire habituel, le 2 octobre.

À Ottawa, les piscines intérieures, les arénas ainsi que les centres récréatifs et communautaires seront ouverts, selon un horaire modifié. Certains bains libres pourraient cependant être annulés à cause d’un manque de sauveteurs.

À Ottawa, le centre d’appels 311 ne sera ouvert que pour des urgences. Les centres du service à la clientèle de l’hôtel de ville, de la Place-Ben-Franklin, de Kanata, d’Orléans ainsi que la Cour des infractions provinciales, seront tous fermés.

Les centres de services de garde municipaux seront également fermés, tout comme le Centre de permis d’entreprise et la clinique de stérilisation, lundi.

Plusieurs autres services seront également fermés, soit le bureau du Programme SITE, les bureaux des services de consommation supervisée, la Clinique de santé-sexualité, le Centre d’information de Santé publique Ottawa, les cliniques dentaires ainsi que les carrefours Être parent.

À Gatineau, les centres de services, la Maison du citoyen ainsi que la Galerie Montcalm seront fermés le lundi 2 octobre. Le centre d'appels non urgents 311 sera toutefois ouvert sans interruption.