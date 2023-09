Vers un amphithéâtre de 94 M $ : une preuve pour Josée Néron que son projet était bon

Près de deux ans après avoir échoué à se faire réélire à la tête de Saguenay, l’ancienne mairesse Josée Néron a brisé le silence pour réagir à la volonté de l’administration municipale actuelle de construire un nouvel amphithéâtre d’ici cinq ans au coût estimé de 94 millions de dollars.

Josée Néron, qui a été mairesse de 2017 à 2021, avait elle aussi présenté un projet de nouvel amphithéâtre, mais celui-ci était envisagé au centre-ville de Chicoutimi, sur la zone ferroviaire. En définitive, ce projet avait essuyé plusieurs refus.

Pour Josée Néron, la présentation de lundi faite par le directeur général de Saguenay, Gabriel Rioux, par le président de la Commission des finances, Michel Potvin, et par le président de la Commission des sports et du plein air, Michel Thiffault, lui confirme que son idée d’ériger un nouvel édifice était la bonne.

Ça fait un petit velours parce que dans le fond, ce que ça prouve, c'est que ce projet-là, il ne sortait pas d'un chapeau de magicien. Il avait été pensé, conçu, travaillé avec les acteurs du milieu. Il avait même fait l'objet d'une consultation publique , a commenté l’ancienne mairesse en entrevue au Téléjournal Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La dernière mouture du projet d'amphithéâtre de l'ancienne mairesse Josée Néron au centre-ville de Chicoutimi avait été présentée en 2020.

Josée Néron, qui ne veut pas se prononcer quant à son avenir en politique municipale, a rappelé qu’elle avait reçu à l’époque une promesse du premier ministre Philippe Couillard avant les élections provinciales de 2018. Selon celle promesse, Québec allait injecter des fonds dans ce projet qui prévoyait aussi la rénovation de l’autogare du Havre et la création d’une scène extérieure.

Le plus grand regret de son mandat est d’ailleurs ce projet inachevé. Elle accuse aujourd’hui les élus de l’arrondissement de Jonquière, dont faisait partie l’actuelle mairesse Julie Dufour, de s’être vivement opposés à la construction d’un nouvel amphithéâtre pour remplacer le Centre Georges-Vézina.

A priori, c'était M. Philippe Couillard qui avait une offre d'un décret, ensuite, ça a été M. Legault, qui a dit que si le conseil le veut, si la population le veut, on va suivre.

Je n’ai pas eu la chance, comme le maire Lévesque de Trois-Rivières, d'avoir un conseil qui me suive derrière moi. J'ai malheureusement eu un blocus de la part, on le sait, de l'arrondissement de Jonquière. On sait qui était la présidente et on sait qui est la mairesse aujourd'hui [...]. Cela dit, c'est que ça aurait été une opportunité pour nous à la fois ce projet-là pour ce qu'il représentait. Il réglait plein de problèmes , a rappelé Josée Néron.

Saguenay a déjà indiqué que les futurs travaux pour l’autogare du Havre vont coûter 20 millions de dollars.

Absence de planification

Questionnée sur ce que les élus de Saguenay pourraient faire de mieux, Josée Néron est revenue sur la stratégie de planification qu’elle avait mise en place pendant son mandat.

Elle a fait mention à mots couverts des nombreux travaux routiers en cours depuis le début du mois de septembre à Saguenay, qui ont causé quelques maux de tête aux automobilistes. Le président de la Commission des travaux publics, Jimmy Bouchard, a reconnu que la Ville devait mieux planifier ces interventions à l'avenir.

On n’attendait pas à la dernière minute [...]. On avait pris l'habitude dès l'année deux, je crois, de partir en appels d'offres [...]. On était prêts en janvier. On était les premiers à recevoir les réponses des différents contracteurs et on pouvait étaler ça dans l'été. On n’était pas à la merci de tout le monde , a indiqué l’ancienne cheffe de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), qui a été très peu présente dans la sphère publique depuis sa défaite.

Josée Néron a aussi mentionné qu’elle a décidé de porter plainte à Élections Québec pour une offre que la mairesse actuelle Julie Dufour aurait faite à Jean-Marc Crevier après que ce dernier lui eut donné son feu vert. Elle n’a pas souhaité commenter davantage, étant donné l’enquête en cours.

Mireille Jean émet des réserves

Par ailleurs, à l’instar du conseiller du secteur nord de Chicoutimi, Serge Gaudreault, la conseillère du centre-ville de Chicoutimi, Mireille Jean, a remis en question l’annonce de construire un nouvel aréna au coût de 94 millions de dollars.

La conseillère municipale Mireille Jean lors d'une séance du conseil au Centre culturel du Mont-Jacob, à Jonquière.

Elle parle d’une idée embryonnaire et floue dictée par un ordre du jour politique.

Selon Mireille Jean, ce n’est pas ce que les élus avaient convenu en séance plénière la semaine dernière.

J’étais d’accord pour étudier la possibilité, mais j’ai d’énormes réserves à investir [près de] 100 millions de dollars sur un aréna lorsqu’à Saguenay, on a vraiment beaucoup d’investissements ailleurs. Ça fait énormément de flou , a mentionné l’élue.

Mireille Jean, qui n'était pas présente à cette conférence de presse, s’étonne par ailleurs de l’absence de la mairesse pour cette importante annonce. Julie Dufour est en vacances, a-t-on indiqué.

Rappelons que Michel Potvin a indiqué que les finances de la Ville sont assez bonnes pour aller de l'avant sans attendre de garanties du côté de Québec et d'Ottawa.

Avec des informations de Nicolas St-Pierre