Quest 3, lunettes intelligentes et assistant d’IA : les grandes annonces du Meta Connect

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a levé le voile mercredi sur son nouveau casque de réalité mixte Meta Quest 3, sur de nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban ainsi que sur des robots conversationnels d’IA, lors de sa conférence annuelle sur les produits de l'entreprise qui s'est tenue à Menlo Park, en Californie.

Meta Quest 3

Meta a dévoilé davantage de détails sur le Quest 3, annoncé pour la première fois à la fin du printemps, un peu avant le dévoilement du casque Vision Pro d’Apple, un produit haut de gamme qui se détaillera environ 4700 $.

Le Quest 3 est le premier casque grand public conçu pour la réalité mixte, d’après l’entreprise. L’appareil est doté d’une puissance de traitement graphique deux fois supérieure à celle du modèle Quest 2, et est équipé du processeur Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm.

À sa sortie, prévue le 10 octobre, le Quest 3 inclura plus de 100 jeux vidéo, parmi lesquels des titres récents comme des versions améliorées, dont beaucoup intégreront des expériences de réalité mixte.

Meta a déclaré que le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft arrivera sur la plateforme Quest en décembre, permettant l'accès à des jeux vidéo tels Halo Infinite et Minecraft Legends.

Le Quest 3 se vendra à partir de 650 $.

Robots conversationnels et autocollants

Lors de sa conférence annuelle, Meta a également dévoilé plus de deux douzaines de robots conversationnels qui seront intégrés dans ses différentes applications de réseaux sociaux.

L’entreprise a notamment annoncé Meta AI, un assistant conversationnel offert sur ses applications WhatsApp, Messenger et Instagram, qui fournira des informations en temps réel et générera des images photoréalistes à partir de messages textes de ses utilisateurs et utilisatrices.

Le géant fait la paire avec le moteur de recherche Bing de Microsoft afin de fournir des informations à partir du web.

Meta ajoutera 28 robots conversationnels d’ IA supplémentaires, aux personnalités de célébrités telles que Charli D'Amelio, Snoop Dogg et Tom Brady, selon un billet de blogue de l'entreprise.

L’entreprise ouvre également aux développeurs et développeuses sa nouvelle plateforme Meta AI Studio, qui permet de créer des robots conversationnels d' IA personnalisés. Ces robots auront des profils sur Instagram et Facebook. Les internautes pourront également discuter avec eux sur WhatsApp, Messenger et Instagram. Ils apparaîtront éventuellement comme des avatars dans le métavers, selon Mark Zuckerberg.

Les robots conversationnels et l'AI Studio seront lancés en version bêta aux États-Unis à partir de mercredi.

Meta a également déployé un outil pour générer des autocollants d' IA à l'aide de son modèle de langage Llama 2 et du modèle de génération d'images de l'entreprise appelée Emu. La fonctionnalité sera déployée pour une poignée d’internautes anglophones au cours du mois prochain dans WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook Stories.

Lunettes intelligentes Ray-Ban

Meta a également levé le voile sur une nouvelle génération de ses lunettes intelligentes Ray-Ban.

L'appareil intégrera notamment un nouvel assistant Meta AI et sera capable de diffuser en direct ce que voit l'utilisateur ou l’utilisatrice sur Facebook et Instagram, ce qui représente une avancée par rapport à la génération précédente, qui ne permettait que de prendre des photos.

Meta AI sera également intégrée dans les lunettes intelligentes en tant qu'assistant, en commençant par un déploiement bêta aux États-Unis. Une mise à jour logicielle prévue en 2024 donnera à l'assistant la capacité d'identifier les lieux et les objets que les gens voient, ainsi que d'effectuer des traductions linguistiques.

Elles se détaillent au prix de 370 $, et commenceront à être expédiées le 17 octobre.