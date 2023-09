Le Gatinois derrière les images de Dolan, Chokri et Villeneuve

Originaire de l’Outaouais, récemment récompensé d’un prix Gémeaux pour son travail de directeur photo sur la série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, André Turpin a plusieurs cordes à son arc et une carrière riche de nombreuses productions et collaborations cinématographiques et publicitaires. Voici cinq choses à savoir sur ce prolifique professionnel de l’image.

1 - Il multiplie les collaborations au cinéma

Ouvrir en mode plein écran André Turpin sur le tournage de la série «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», réalisée par Xavier Dolan. Photo : Fred Gervais Dupuis

Il a signé la direction photo de plusieurs films québécois remarqués, de Incendies de Denis Villeneuve, à Simple comme Sylvain, plus récent film de Monia Chokri, en passant par Mommy de Xavier Dolan.

Ouvrir en mode plein écran André Turpin (à droite) en compagnie de Denis Villeneuve, après avoir gagné quatre Prix Génie pour le film «Incendies» en mars 2011. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

André Turpin est même un partenaire cinématographique de longue date de Xavier Dolan. Depuis Tom à la ferme (2013), tous deux ont régulièrement renouvelé leur collaboration, de Juste la Fin du Monde à Ma Vie avec John F. Donavan, de Matthias et Maxime à, plus récemment, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé.

C’est vraiment rêvé pour un artisan comme moi, de s’engager dans une relation à long terme. Il y a tout un bagage qu’on n’a pas besoin de développer de nouveau à chaque fois , fait valoir André Turpin.

Lorsqu’il change de projet, il doit s’adapter au langage de chacun. Quand on travaille avec un ou une nouvelle cinéaste, il faut plonger dans sa bible cinématographique et esthétique , explique le directeur photo.

Pour Simple comme Sylvain, il explique que les orientations de Monia Chokri incluaient des références puisées dans les années 1970 et 1980, particulièrement les films de Robert Altman .

Mais ce qui le rend le plus fier, ce sont les collaborations humaines . Pas juste avec les cinéastes avec j'ai eu la chance de travailler, mais aussi avec les équipes , constate André Turpin. J'ai eu la chance de participer à des plateaux qui étaient très équilibrés, très créatifs .

2 - L’Outaouais est l’une de ses influences

Né à Gatineau, le directeur photo confie que son expérience dans l’Outaouais a très certainement teinté son regard de directeur photo.

C’est sûr, en fait. Toute notre enfance, notre adolescence, participe à former la vision qu’on a du monde , croit André Turpin.

Parti de l’Outaouais à l’âge de 16 ans, il confie n’avoir découvert le cinéma qu’à Montréal, vers 18 ou 19 ans . Je ne m’étais jamais intéressé au cinéma avant, mais il est clair que mes expériences dans l’Outaouais ont formé qui je suis et comment j’approche mon travail , ajoute le directeur photo et réalisateur.

André Turpin, qui a tourné à deux reprises dans la région, ajoute que ces expériences ont été vraiment importantes pour [lui] .

3 - Il écrit et réalise ses propres films

Au service des autres cinéastes, André Turpin a aussi le goût de la réalisation. Quand il endosse la casquette de cinéaste, il y ajoute celles de scénariste et de directeur photo.

En 1995, il réalise son premier film, Zigrail et enchaîne l’année suivante avec Cosmos, un projet collectif qui réunit de jeunes cinéastes de la relève québécoise. En plus de ses participations à d’autres projets, suivront en son propre nom Un crabe dans la tête (2001) et Endorphine (2016).

Écrire et réaliser des films, j’adore ça , confie le cinéaste. L'acte de réaliser un film est un acte tellement complet [...], il y a plein de gens intéressants avec qui on collabore, c'est extrêmement stimulant , poursuit André Turpin.

Je crée mes films dans la joie. Pour moi, c'est une énorme chance de pouvoir réaliser un film.

Si André Turpin ne compte pas s’arrêter là, il estime qu’il lui reste encore à réaliser probablement un film dans [sa] vie . Je ne sais pas encore lequel. J'ai des projets qui me trottent en tête mais je n’ai pas de pulsion assez forte pour me lancer là-dedans pour l'instant.

4 - Il jongle avec les formats

Multipliant les fonctions, André Turpin jongle aussi avec différents formats. En plus du cinéma, son regard photographique sert aussi aux clips musicaux, de College Boy d'Indochine à Undone de Cœur de Pirate, en passant par le clip multi récompensé Hello de la chanteuse Adele.

Aux vidéoclips s’ajoutent les publicités. À raison d’une trentaine par an, le directeur photo estime avoir contribué à près de 1000 films publicitaires depuis le début de sa carrière.

J'adore ça , s’enthousiasme André Turpin, expliquant y trouver une certaine flexibilité pour assurer un équilibre entre ses engagements professionnels et sa vie de famille.

Ce que je fais depuis que j'ai des enfants, c’est un film par année. Puis le reste de l'année, je fais de la publicité , explique le directeur photo qui ne se [passerait] ni de l'un, ni de l'autre .

Ce sont de petits projets, mais à chaque fois, c'est un film complet. Même si ça dure 30 secondes, il y a vraiment une démarche esthétique et créative complète : on plonge dans un univers, on doit servir la vision d'un créateur ou une créatrice et on doit collaborer avec toute une équipe , énumère-t-il.

Dans ce processus qu’il dit beaucoup aimer, il se dit excité à l'idée de retrouver une à deux fois par an son complice Xavier Dolan, pour peut-être faire de grosses pubs à l'international .

5 - L’intelligence artificielle, un outil à double tranchant

Alors que la grève des scénaristes hollywoodiens pourrait toucher à sa fin, l'intelligence artificielle s’invite aussi dans le traitement de l’image, comme a déjà eu l’occasion de le constater André Turpin dans le milieu publicitaire ou de manière plus anecdotique, lors du tournage du film Simple comme Sylvain.

Le directeur photo raconte qu’un des acteurs du film a tenté de reproduire une scène du film grâce au générateur d'images Midjourney, en énumérant les paramètres à faire figurer à l'écran et en précisant que le traitement de l’image devait se rapprocher de celui d’André Turpin. C’était incroyable à quel point c’était similaire , s’étonne-t-il encore.

Je trouve que c'est très épeurant. À plein de niveaux, je pense qu’il va y avoir une révolution sûrement très pénible à passer , anticipe André Turpin.