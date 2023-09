Le maire de Windsor appelle la communauté à participer à un sondage sur la revitalisation du centre-ville. L’objectif consiste à recueillir des idées sur les façons de rendre plus sécuritaire et plus dynamique le centre-ville, a affirmé Drew Dilkens lors d’un point de presse mercredi.

Les résidents, les propriétaires d’entreprises, les visiteurs et toute personne qui a des idées susceptibles de contribuer à façonner l’avenir du centre-ville de Windsor sont invités à participer à ce processus , a précisé le maire Dilkens.

Le sondage est en ligne sur le site web de la Ville. Le public est appelé à le compléter entre le 27 septembre et le 18 octobre.

Selon M. Dilkens, les commentaires permettront à la Ville, en partenariat avec les consultants de StrategyCorp, de formuler une stratégie globale pour rendre le centre-ville plus sûr et plus dynamique.

Nous lançons le processus de consultation avec l’enquête, une plateforme sur laquelle vous pouvez faire connaître vos expériences, vos suggestions, vos préoccupations et, surtout, vos idées.

Le maire reconnaît qu'il y a au centre-ville des problèmes récurrents d'insécurité, de toxicomanie et d'itinérance.

Résidents excédés

Plusieurs résidents du centre-ville de Windsor affirment qu’il est grand temps que les questions liées à l’insécurité soient résolues.

Je ne peux pas sortir à certains moments parce que [les sans-abri], ça me fait peur. C’est dangereux pour les enfants et pour nous, les jeunes , explique Beata Nshimirimana, résidente du centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran Beata Nshimirimana, étudiante à Windsor, a peur de rentrer seule au centre-ville après ses cours à l'université. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Selon elle, revitaliser le centre-ville est une bonne idée, mais le maire devrait, dans un premier temps, trouver des solutions pour réduire les problèmes d'itinérance. On en a beaucoup au centre-ville de Windsor , dit-elle.

De son côté, Makram Kamel, résident de Windsor depuis bientôt sept ans, est beaucoup plus exigeant au regard des conséquences de l’insécurité chronique au centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran Makram Kamel constate que des familles évitent de se promener au centre-ville en raison de l’insécurité. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Donnez-nous tout simplement des choses concrètes , dit-il.

Les familles ont peur de se promener avec leurs enfants au centre-ville. Elles préfèrent aller ailleurs.

Il constate avec amertume que le centre-ville est synonyme de désordre lorsqu’il observe des magasins vandalisés, des poubelles renversées et des itinérants partout.